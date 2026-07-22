Apertura 2026: Liga MX deja fuera a la televisión abierta, ¿dónde ver los juegos de la jornada dos?

Después de la fiebre mundialista, en donde las personas veían cuatro partidos al día en las diferentes plataformas, con el regreso de la Liga MX, con el torneo Apertura 2026, los partidos que van por televisión abierta se han visto considerablemente reducidos desde el arranque.

Al igual que la semana pasada, en donde solo tres de los nueve partidos fueron transmitidos por señal abierta y los demás por servicios de streaming o televisión restringida, para esta jornada 2 no será la excepción y solo contará con las transmisión de 3 partidos de liga y el Campeón de Campeones.

¿Cuáles partidos ya se disputaron?

Para esto hay que tomar en cuenta que la Jornada 2 ya inicio por el motivo del Campeón de Campeones en dónde Cruz Azul y Toluca por tal motivo el fin de semana este partido que definirá al campeón de este trofeo especial será transmitido por la señal del Canal 5 el próximo sábado 25 de julio.

Por su parte el campeón vigente, el conjunto de 'La Máquina Cementera' venció a su similar del Puebla tres goles a uno y los dirigidos por Antonio Mohamed cayó ante los Pumas por dos goles a uno. Por lo que se espera un partido muy parejo por parte de dos de las mejores plantillas del torneo.

¿Por dónde ver los juegos restantes de la jornada 2 de la Liga MX Apertura 2026?

La actividad de la jornada 2 se retoma el próximo viernes, cuando las 'Águilas' del América visite a 'Los Potros de Hierro' del Atlante en lo que será su debut como local en el Estadio Banorte, encuentro que será transmitido por la señal de Azteca 7.

El último partido de la jornada que será transmitido en señal abierta también por Azteca 7 partido que tendrá la visita del San Luis a San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en dónde enfrentarán a los Tigres de la UANL el próximo sábado 25 de julio, partido que será el debut como local de los felinos en este torneo.

Los siguientes partidos no serán transmitidos por televisión abierta en México, pero podrás seguirlos a través de la televisión restringida o canales de streaming: