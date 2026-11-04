Aplazan, una vez más, la audiencia de Anabel por caso de robo de bebé en Materno Infantil de Durango

Una vez más, fue aplazada la audiencia que se celebraría este miércoles 4 de noviembre contra Anabel “N”, quien permanece en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Durango desde hace más de un año, acusada por participar en el robo de una bebé en el Hospital Materno Infantil en octubre de 2025.

Apenas hace casi un mes, el 7 de octubre, fecha en que se llevaría a cabo la audiencia, la hija de Anabel, Perla Muñoz, dio a conocer en sus redes sociales que esta se había aplazado para inicios de noviembre.

Este 4 de noviembre, fecha que se había establecido en aquella ocasión, la misma Perla publicó en sus redes sociales que una vez más la audiencia había sido diferida, sin que se llegue a un final en el caso de Anabel.

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“Audiencia tras audiencia y nomás no sale libre mi mamá. Solos se dan a conocer que mi mamá es inocente, y que efectivamente no tienen las pruebas contundentes en contra de Anabel. Si tan solo aceptaran que se equivocaron, es de humanos aceptar los errores”, se lee en la breve publicación realizada en sus redes sociales. “Ya dejen a mi mamá en libertad, hasta parece o es que la fiscal lo agarro PERSONAL EN CONTRA DE NOSOTROS POR ALZAR LA VOZ POR ESTA GRAN INJUSTICIA!!! ANABEL NO ESTAS SOLA!!!! JUSTICIA PARA ANABEL!!”, finaliza.

De acuerdo con lo indicado por la misma Perla, será hasta el jueves 3 de diciembre cuando se realizará la próxima audiencia, esperando que para esa fecha se tenga una resolución en el caso.

Antecedente

Anabel “N” fue detenida en el mes de octubre de 2025 al ser señalada como cómplice en el robo de una bebé en el Hospital Materno Infantil de Durango.

Aunque Karla Daniela Rentería Romero, señalada como la mujer que sustrajo a la bebé del nosocomio, fue sentenciada el pasado 21 de octubre, unos días antes de que se cumpliera un año del hecho, hasta el momento no se ha logrado una sentencia en el caso de Anabel, por lo que su hija continúa pidiendo justicia por su madre y mostrando su apoyo en redes sociales.