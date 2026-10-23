A un año del robo de bebé en el Materno Infantil de Durango, esto es todo lo que ha pasado con el caso

Este 23 de octubre se cumple un año de la sustracción de una bebé del Hospital Materno Infantil de Durango, un hecho que provocó una intensa movilización para localizarla y abrió una investigación que, con el paso de los meses, ha tenido detenciones, señalamientos, cambios en las medidas de seguridad del nosocomio y diversas manifestaciones.

La pequeña bebé tenía apenas un mes de nacida cuando desapareció del hospital. Aunque fue localizada con vida y en buen estado de salud al día siguiente, el caso continuó en los tribunales y, unos días antes de cumplirse el primer aniversario, se obtuvo una sentencia condenatoria contra Karla Daniela, una de las mujeres señaladas, mientras que la situación jurídica de la segunda, Anabel, sigue pendiente.

Desaparición de la bebé y movilizaciones en Durango

El 23 de octubre de 2025 se activó una Alerta Amber para localizar a una bebé que había sido sustraída del Hospital Materno Infantil, ubicado en la calle 5 de Febrero, en la Zona Centro de Durango.

La desaparición provocó preocupación, no solo entre sus familiares, sino de toda la ciudadanía, y una búsqueda por parte de las autoridades. Un día después, el 24 de octubre, familiares de la pequeña bloquearon la vialidad frente al hospital para exigir su localización y pedir la renuncia del director del nosocomio, Javier Fernando Loera Ramírez. Mientras continuaban las investigaciones, los familiares también cuestionaron las condiciones de vigilancia y los controles de acceso al hospital.

Ese mismo día se confirmó que la bebé había sido localizada en un área verde del fraccionamiento Hacienda Las Flores, en la capital duranguense. La recién nacida fue encontrada dentro de una bolsa y trasladada para recibir atención médica.

Tras la valoración correspondiente, se informó que estaba con vida y no presentaba lesiones aparentes. Tras su localización, la bebé pudo regresar con su familia, pero las autoridades continuaron con las indagatorias para esclarecer cómo había sido sustraída y quiénes participaron.

Detienen a Karla Daniela y Anabel

El 25 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Durango informó sobre la detención de Karla Daniela Rentería Romero y Anabel “N”, esta última trabajadora de limpieza contratada mediante una empresa externa que prestaba servicios en el hospital.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Karla Daniela ingresó al nosocomio con ropa quirúrgica y cubrebocas, se dirigió al área de neonatos y sacó a la pequeña oculta en una bolsa negra. Las investigaciones también señalaron que habría abandonado a Judith en el área verde de Hacienda Las Flores al día siguiente.

La Fiscalía sostuvo que la finalidad de la sustracción era hacer creer a la pareja de Karla Daniela, quien residía en Estados Unidos, que la bebé era hija de ambos. Asimismo, señaló que Anabel presuntamente habría proporcionado información sobre la ubicación de la niña y las rutinas del personal médico y de enfermería, a cambio de una cantidad de dinero.

Ambas mujeres fueron ingresadas al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 y quedaron sujetas a un proceso penal.

Inicialmente, el caso fue abordado bajo una imputación por secuestro, pero durante la audiencia de vinculación a proceso, celebrada el 31 de octubre de 2025, el delito se reclasificó como desaparición forzada cometida por particulares.

El juez determinó que ambas debían permanecer en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación.

En los meses siguientes, las defensas promovieron recursos legales y el proceso tomó caminos distintos para cada una.

Cuestionan seguridad del hospital

Tras la sustracción, autoridades estatales anunciaron medidas para reforzar la vigilancia en el Hospital Materno Infantil y en otros centros de salud.

El 3 de noviembre de 2025, el gobernador Esteban Villegas Villarreal informó que se revisarían los controles de acceso, incluidos los bolsos de las personas que ingresaran y salieran de las instalaciones. También se planteó explorar herramientas tecnológicas para fortalecer la identificación y el registro de visitantes.

Días después, el secretario de Salud, Moisés Nájera Torres, señaló que se mantendría a la empresa encargada de la vigilancia, aunque los guardias que se encontraban de turno el día de los hechos serían removidos del espacio. Además, se trabajaba en un protocolo de seguridad denominado “Línea Rosa”, en coordinación con autoridades de seguridad pública.

El director del hospital permaneció en su cargo, mientras que se anunciaron ajustes en algunas áreas y capacitación para el personal.

También se informó sobre una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos relacionada con trabajadores del nosocomio.

Aunque se dieron a conocer estas acciones, el caso mantuvo la atención pública tanto por el avance de la investigación como por las dudas que surgieron sobre los controles que permitieron sacar a la bebé del hospital.

Familia de Anabel cuestiona las pruebas y denuncia presuntas irregularidades

Desde los primeros días, Perla Muñoz Reza, hija de Anabel, ha defendido públicamente la inocencia de su madre y cuestionado la forma en que se desarrolló la investigación.

La joven sostuvo que la interacción entre su madre y Karla Daniela fue una conversación breve y que, a su parecer, los videos de vigilancia difundidos no demostraban la participación de Anabel en la sustracción.

También comenzó a solicitar que se conocieran más imágenes de las cámaras de seguridad y que se permitiera revisar las pruebas integradas en la carpeta de investigación.

En noviembre y diciembre de 2025, Perla cuestionó las acciones realizadas contra su madre, y acusó presuntas irregularidades durante su detención.

También rechazó los señalamientos de la Fiscalía sobre mensajes localizados en el teléfono de Anabel, que, según las autoridades, aportaban información sobre el caso.

La hija de la trabajadora aseguró que su madre no había participado en los hechos, y afirmó que las pruebas en su contra habían sido fabricadas.

A lo largo de 2026, Perla continuó difundiendo mensajes y videos en redes sociales para cuestionar la actuación de las autoridades.

En marzo y abril volvió a pedir acceso a más información de la investigación y denunció presuntos actos de violencia contra su madre durante su detención, acusaciones que no han sido establecidas como hechos verificados.

En agosto de este año, el tema volvió a tomar relevancia, y Perla explicó que había detenido temporalmente la campaña por recomendación de la defensa.

En septiembre canceló una manifestación que tenía prevista durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Durango, aunque reiteró que continuaría buscando demostrar la inocencia de Anabel.

Audiencias se aplazan y el proceso de Anabel continúa pendiente

Mientras el caso de Karla Daniela avanzaba hacia su resolución, el procedimiento contra Anabel tuvo distintos recursos legales que retrasaron su avance.

En diciembre de 2025 se amplió el plazo de investigación complementaria por tres meses. Posteriormente, en abril de 2026 se informó que esa etapa estaba por cerrarse y que la Fiscalía presentaría su acusación formal, antes de avanzar hacia una audiencia intermedia para definir las pruebas que podrían llegar a un juicio.

Sin embargo, la situación de Anabel siguió sin resolverse. En octubre de este año, su hija informó que una audiencia programada para el día 7 había sido aplazada para el 4 de noviembre.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, la defensa de Anabel promovió recursos contra la vinculación a proceso y un juicio de amparo.

Aunque este último fue sobreseído, luego se presentó un recurso de revisión que sigue pendiente de resolución ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.

Por ello, aunque Anabel continúa recluida, hasta ahora no se ha informado de una sentencia en su contra.

Karla Daniela recibe sentencian

El avance más reciente en el caso se dio esta misma semana, cuando se informó que Karla Daniela Rentería Romero recibió una sentencia condenatoria por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada cometida por particulares, en agravio de la bebé sustraída del Hospital Materno Infantil.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que, mediante un procedimiento abreviado, un juez le impuso una pena de 37 años, cinco meses y 29 días de prisión, además de una multa de 678 mil 726 pesos.

La sentencia se dictó a unos días de que se cumpliera un año de la desaparición de la bebé, lo que representó un avance importante en el proceso.