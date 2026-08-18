Caso Anabel Reza: a casi 10 meses de la sustracción de la bebé Judith, ¿qué se sabe del proceso?

El nombre de Anabel Reza quedó ligado a uno de los casos que mayor conmoción han provocado en Durango: la sustracción de una bebé del Hospital Materno Infantil. A casi diez meses de los hechos, la menor se encuentra con su familia, pero el proceso penal contra las dos mujeres señaladas continúa sin una resolución definitiva.

Este martes, Perla Muñoz Reza volvió a pronunciarse públicamente después de varios meses de silencio. Explicó que dejó de compartir información por recomendación de los abogados y difundió un mensaje enviado por su madre desde el Centro de Reinserción Social número 1.

La reaparición volvió a colocar sobre la mesa una pregunta que ha acompañado el expediente desde octubre de 2025: ¿qué ocurrió y por qué Anabel permanece en prisión?

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La sustracción de Judith

La noche del jueves 23 de octubre de 2025, una mujer ingresó al Hospital Materno Infantil de Durango y salió del edificio llevando en brazos a Judith, una bebé recién nacida.

Las cámaras de vigilancia captaron a una mujer vestida con ropa semejante a un uniforme clínico mientras caminaba con la menor. Las imágenes provocaron una amplia movilización de autoridades, familiares, colectivos y ciudadanos.

Judith fue localizada con vida durante la madrugada del 25 de octubre, envuelta en una sábana o cobija blanca, en un área verde del fraccionamiento Hacienda Las Flores. La menor fue llevada a revisión médica y no presentaba lesiones aparentes.

Aunque su localización terminó con la búsqueda, la investigación apenas comenzaba.

La detención de Anabel

Anabel trabajaba en el área de limpieza del Hospital Materno Infantil mediante una empresa particular. Horas después de la sustracción, fue llevada por agentes investigadores para declarar.

Su familia denunció que fue sacada de su domicilio durante la madrugada en una camioneta polarizada y sin placas. Al desconocer inicialmente su paradero, familiares, amigos y compañeras realizaron una marcha para exigir que fuera localizada.

Posteriormente, su hija confirmó que Anabel se encontraba recluida en el Cereso número 1 y que era señalada como presunta cómplice.

La acusación provocó cuestionamientos porque, de acuerdo con la versión sostenida por Perla, el vínculo entre su madre y la principal señalada surgió de una breve conversación captada por las cámaras del hospital.

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Karla y Anabel fueron vinculadas a proceso

El 31 de octubre de 2025, un juez encontró elementos suficientes para vincular a proceso a Karla Daniela y Anabel.

Durante la audiencia, la clasificación jurídica fue modificada. El señalamiento inicial por secuestro quedó como desaparición cometida por particulares, delito contemplado en la legislación general sobre desaparición de personas.

A ambas se les impuso prisión preventiva, por lo que desde entonces permanecen en el Cereso número 1 mientras enfrentan el procedimiento penal.

La vinculación a proceso no representa una sentencia ni determina por sí misma la culpabilidad de las imputadas. Permite que la investigación continúe mientras se reúnen y analizan los elementos presentados por las partes.

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La familia cuestiona las pruebas

Desde el inicio, Perla Muñoz ha sostenido que su madre no conocía a Karla y que solamente intercambió algunas palabras con ella dentro del hospital.

La familia ha cuestionado que se utilice como elemento central un video sin audio en el que ambas aparecen conversando. También ha pedido que se exhiban las grabaciones completas y otros ángulos de las cámaras para conocer los movimientos de las dos mujeres antes y después de la sustracción.

En marzo, Perla afirmó que en la carpeta existían más de 20 declaraciones y que, según su versión, ninguna señalaba directamente a Anabel como participante. También denunció retrasos para acceder a la totalidad de los tomos de la investigación.

Estos señalamientos corresponden a la postura de la familia y la defensa; hasta ahora no se ha difundido públicamente una resolución judicial que descarte los datos presentados por el Ministerio Público.

¿El caso llegará a juicio oral?

En abril se informó que la investigación complementaria se acercaba a su cierre. Después de esa etapa, el Ministerio Público debía presentar la acusación formal y dar paso a una audiencia intermedia.

En dicha audiencia se determinan las pruebas que pueden ser admitidas o excluidas y se establece si existen condiciones para enviar el expediente a juicio oral.

Hasta el momento no se ha informado públicamente de una sentencia, un cambio de medida cautelar o la liberación de alguna de las imputadas. Por ello, Anabel continúa privada de la libertad y jurídicamente debe ser considerada inocente mientras no exista una resolución condenatoria.

A casi diez meses de aquella noche en el Hospital Materno Infantil, Judith está nuevamente con su familia, pero el capítulo judicial permanece abierto. Del otro lado del expediente, Perla asegura que el silencio de los últimos meses obedeció a la estrategia legal, no al abandono de la defensa de su madre.