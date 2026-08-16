¡Ya está disponible! Aplicación ayudará a evitar que se riegue la basura en las calles de Durango

La aplicación que se había anunciado para saber en el Municipio de Durango a qué hora pasará el camión de la basura, e incluso en qué zona se encuentra, aseguran que servirá para evitar que se rieguen los residuos en la calle, mantener una ciudad más limpia y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Esta aplicación de Red Ambiental y Servicios Públicos ya se encuentra lista para descargarse y, de acuerdo con las autoridades, permitirá conocer en tiempo real la hora en que pasará el camión recolector , de manera que la ciudadanía pueda sacar sus bolsas de basura unos minutos antes.

Guillermo Orozco Orozco, director de Medio Ambiente Municipal, indicó que, en materia de cuidado ambiental, esta herramienta ayudará precisamente a que las personas eviten sacar su basura en un día o a una hora que no corresponda, para mantener las calles limpias y evitar la propagación de fauna nociva.

Cuando esto ocurre, la basura queda tirada en las calles y, además, puede provocar que se tapen las alcantarillas y que estas no funcionen correctamente.

“Esta app te va a avisar mediante un sonido en tu teléfono celular cuándo sale el camión recolector de lo que es la planta de transferencia y 15 minutos antes de que va a pasar por tu domicilio”, detalló.

MULTAS POR BASURA

A quienes saquen su basura más de dos horas antes de que pase el camión, se les exhortará a evitarlo, como una recomendación para impedir que los residuos queden regados.

“El espíritu de la dirección no es recaudatorio; primero es un exhorto, pero a quienes son reincidentes sí vamos con la sanción correspondiente, porque nuestra obligación es sacarla dos horas antes de que pase el camión recolector, para que la basura no la dispersen y se nos pueda convertir en un problema mayor”.

En el caso de las personas que se dedican a la pepena y pasan abriendo las bolsas en los domicilios, dijo que la recomendación es para los propietarios de los domicilios separar los materiales y dejar las bolsas marcadas, para que quienes pasen puedan tomar únicamente lo que necesitan.

“Si nosotros separamos los residuos desde nuestro domicilio, podemos generar las condiciones para que hasta las personas que se dedican a esta recolección puedan hacerlo y no nos tiren lo que son los residuos”.

Apuntó que la recomendación siempre será realizar una separación de residuos desde casa, para facilitar también la separación en la planta de transferencia. Explicó que el camión no revuelve la basura, solo la compacta por eso es mucha ayuda separar residuos.