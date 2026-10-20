Aseguran camioneta durante cateo en colonia Azcapotzalco, en Durango; indagan relación con homicidio

Una camioneta fue asegurada durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Azcapotzalco, en la ciudad de Durango, como parte de una investigación que se encuentra a cargo de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

La diligencia se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Tezozómoc, número 612, donde las autoridades localizaron una camioneta de la marca Chevrolet, línea Tornado, de color rojo, la cual se encontraba en el interior del inmueble.

De acuerdo con la información recabada, la unidad cuenta con placas de circulación del estado de Durango y fue asegurada por el personal encargado de ejecutar la orden judicial, con la finalidad de incorporarla a las diligencias de investigación correspondientes.

Tras el aseguramiento, la camioneta fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedó bajo resguardo en el estacionamiento principal, a disposición de la autoridad ministerial que lleva el caso.

Será mediante los peritajes correspondientes como se buscará establecer si el vehículo tiene alguna relación con los hechos que se investigan, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre el homicidio al que estaría vinculada la diligencia.