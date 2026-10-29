Así detuvieron a sujeto que le quitó la vida a mujer trans en barbería de bulevar Cima

Un hecho violento se registró en el estado de Durango este jueves 29 de octubre, en donde el primer reporte aseguraba que se trataba de una "pelea" en una convivencia que dejó un hombre sin vida.

Cerca de las 05:30 horas elementos de seguridad arribaron al sitio , una barbería ubicada en el fraccionamiento Puertas de San Ignacio, sobre la avenida Cima, en donde localizaron la escena.

Dentro se encontraba una persona sin vida y con varias lesiones en la cabeza, que fue identificada como Jairo Iovane Alvarado González , perteneciente a la comunidad LGBTQ+ por ser mujer transgénero.

Según la información que trasciende, esta persona había acudido al lugar pero empezó un forcejeó entre él y Erick "N", el presunto atacante, tras una diferencia. Esto derivó en que esta última persona tomara unas tijeras y lo atacara hasta quitarle la vida.

Tras darse cuenta de lo ocurrido, otros pesentes reportaron la situación al sistema de emergencias 911 y comenzó la movillización.

La detención de Erick

Varias unidades de la policía preventiva y estatal se dieron cita al lugar, en donde luego de acordonar la zona y revisar el sitio, ingresaron para ver la escena.

Una vez dentro, localizaron el cuerpo y al presunto culpable, quien no habría puesto resistencia y fue esposado.

Erick fue subido a una patrulla y trasladado hacia la Fiscalía General del Estado de Durango, en donde llevará su proceso legal.

De manera extraoficial, se sabe que en sus primeras declaraciones dijo que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y contrató el servicio a una trabajadora sexual, sin embargo, llegó la persona transgénero y le dijo que no era el servicio socilitado.

Supuestamente le pidió que se reitrará, pero la persona se negó a irse sin recibir el pago correspondiente. Esto derivó en una discusión y un intento de agresión por parte de Jairo a Erick, en donde este solo habría reaccionado para defenderse y ourrió el hecho.