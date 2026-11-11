Así era Glorita, fiel lectora de El Siglo de Durango que falleció a los 101 años

Gloria Castañola Damm, cariñosamente conocida como “Glorita”, falleció este miércoles a los 101 años de edad. Su partida deja el recuerdo de una mujer que hizo de su familia uno de los mayores motivos de alegría, que disfrutaba compartir sus recuerdos con sus hijos, nietos y bisnietos, y que encontró en la lectura de El Siglo de Durango una de sus grandes aficiones.

En abril de 2025, cuando celebraba su centenario, este medio compartió parte de su historia. Entonces, Glorita contó que leer el periódico era una de las actividades que más disfrutaba y que no había día en que dejara de recorrer sus páginas de principio a fin. Su hijo Carlos era quien se encargaba de comprarle el ejemplar cada mañana, mientras ella permanecía pendiente de su llegada.

“Yo estoy muy pendiente, porque me encanta leerlo y me lo leo toditito. Estoy encantada con el periódico, es un trabajo padrísimo”, compartió durante aquella entrevista.

Foto: El Siglo de Durango.

UNA FAMILIA QUE CRECIÓ CON ELLA

Nacida el 8 de abril en San Antonio, Texas, Glorita llegó a Durango durante su infancia, ciudad con la que desarrolló un profundo cariño. En 1946 se casó con Carlos Martínez de la Garza, con quien formó una familia de cuatro hijas y un hijo. Con el paso de las décadas, aquella familia creció hasta sumar 13 nietos y 31 bisnietos, quienes representaban una parte muy importante de su vida.

Durante la entrevista por sus 100 años, hablaba con cariño de sus descendientes y de los momentos que compartía con ellos. Sus nietos y bisnietos eran también sus compañeros para conocer nuevas historias, conservar recuerdos y mantenerse cercana a las distintas generaciones de su familia.

Su memoria era otra de las características que sorprendían a quienes la conocían. Conservaba anécdotas de su juventud, de la antigua vida de Durango y de acontecimientos familiares que podía relatar con gran detalle.

Foto: El Siglo de Durango.

ADMIRACIÓN POR RAFAEL NADAL

Entre sus aficiones también destacaba el tenis. Gracias a su esposo desarrolló un gusto especial por este deporte y se convirtió en una gran admiradora del español Rafael Nadal. Su admiración llegó más lejos cuando, con ayuda de una de sus bisnietas, logró enviarle una carta a través de redes sociales. Para su sorpresa y alegría, el propio tenista respondió desde su cuenta oficial.

A sus 101 años, Glorita compartía también su deseo de que las nuevas generaciones conservaran valores como el respeto, la educación y el cuidado de la ciudad. Su historia quedó plasmada en las páginas de El Siglo de Durango, periódico que leyó durante décadas y que formó parte de sus mañanas.

Hoy, su recuerdo permanece entre las cuatro generaciones de una familia que tuvo la oportunidad de compartir historias, enseñanzas y momentos que seguirán presentes en sus hijos, nietos y bisnietos.