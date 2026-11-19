El próximo domingo 23 de noviembre se cumple una semana de la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, exlíder del extinto Cártel de Guadalajara, quien ingresó de urgencia a un hospital por complicaciones médicas.

Su ingreso fue el viernes 13, cuando presentó baja saturación y tuvo que se trasladado desde la prisión de Puente Grande hacia le Hospital Country para ser atendido.

No obstante, el pronóstico se mantenía delicado y reservado, pues se conocía que el exnarcotraficante padecía a más de 20 enfermedades y tomaba 13 medicamentos diarios.

Fue cerca de las 14:00 horas del domingo 15 de noviembre cuando la prensa nacional anunciaba su deceso, generando gran impacto en los mexicanos.

Tras los trámites correspondientes, el cuerpo de Félix Gallardo fue incinerado y tras recibir sus cenizas fue llevado a la funeraria Gayosso, a donde le enviaron varias coronas de flores con distintas dedicatorias.

Algunos rumores sobre dónde descansaría los restos del "Jefe de Jefes", manifestando que podría ser la propia ciudad de Guadalajara.

Sin embargo, el periodista José Luis Montenegro confirmó que los restos serían llevados a Culiacán, Sinaloa , a un lugar donde ya había revelado el capo en una entrevista.

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¿Qué lugar es y cómo luce?

De acuerdo a la información revelada, se trata de una hacienda ubicada en Bellavista, una comunidad de Culiacán, donde Miguel Ángel nació.

Es una de las más de 120 haciendas que adquirió durante su era como narcotraficante, y se habría construído especialmente para que descansaran sus restos.

Las imágenes satelitales presentadas en la investigación de Montenegro, se logra diferenciar las casas comunes de este lugar, pues tiene una extensión territorial.

"Es una hacienda que, hasta antes de su muerte, Félix Gallardo estuvo al tanto de su mantenimiento, de las mejores de su vivienda", agrega el periodista.

El predio está rodeado de árboles y al frente se alcanzan a apreciar unos arcos, caracaterísticos de una hacienda "mexicana", mientras que el centro lo que parece una fuente.

La revelación refuerza lo que alguna vez dijo en entrevista el "Jefe de Jefes", donde aseguraba que si llega a morir un árbole sería el lugar donde descansaría.

"Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo" , señaló el capo en una entrevista a Telemundo hace años.

Al cierre de esta nota, se dijo que los restos de Félix Gallardo ya se encontraba en este lugar para ser sepultados.

"De acuerdo con mi fuente, antes de que falleciera Félix Gallardo, él todavía tenía esperanzas de regresar a su pueblo y descansar en él con algunos de sus hijos", agrega el periodista.

Montenegro añadió que Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico y sobrna de Miguel Ángel, vivió algunos meses junto con su esposo, pues era bien recibida por la familia.

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¿Quién es Miguel Ángel Félix Gallardo, el "Jefe de Jefes"?

Miguel Ángel Félix Gallardo fue uno de los principales fundadores del Cártel de Guadalajara , organización criminal que encabezó junto con Rafael Caro Quintero, conocido como el "Narco de narcos", y Ernesto Fonseca Carrillo, alias "Don Neto".

Durante las décadas de 1970 y 1980, el grupo se convirtió en una de las organizaciones más importantes del narcotráfico, con operaciones de trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Centroamérica.

Su detención ocurrió en abril de 1989 y marcó el inicio de la fragmentación del Cártel de Guadalajara, de la que surgieron diversas organizaciones criminales, entre ellas los cárteles de Sinaloa y Juárez.