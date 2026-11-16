A lo largo de los años, los corridos interpretados por diversas agrupaciones se han convertido en icónicos en la cultura mexicana, sin embargo, hay uno que todo el mundo conoce y que ha marcado a generaciones: "Jefe de Jefes".

La canción, interpretada por Los Tigres del Norte, fue lanzada en 1997 y se convirtió en una de las preferidas en su repertorio, tanto que sonaba en cada baile, en cada fiesta familiar y en la radio.

No obstante, tras la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo volvió a colocarse en el interés del público, pues dicen que hay una gran relación con el líder del extinto Cártel de Guadalajara.

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¿De qué trata la canción "Jefe de Jefes"?

La letra fue creada por el compositor Teodoro Bello y narra la historia de un hombre que ocupa una posición importante de poder y respeto, al que otras personas buscan para que los ayude o les de "un permiso".

Entre los fragmentos más icónicos se encuentra:

"Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Ni mi nombre y mi fotografia nunca van a mirar en papeles porque a mí el periodista me quiere y si no, mi amistad se la pierde".

También hace mención de la jerarquía, pues narra que no hay una persona que haya nacido y esté a su "altura", ya que les faltaría "años" para hacerlo y no piensa permitirlo.

"Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo, si pudieran estar a mi altura pues tendría que pasar muchos años y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando".

Agrega que su trabajo le ha costado bastante y aunque muchos han querido quitarlo del "trono", en su mayoría "se han ido muriendo".

Menciona que se "maneja por debajo del agua" y que algunas personas dicen que lo busca el gobierno, pero que también hay quienes dicen que es mentira.

"Desde arriba nomás me divierto, pues me gusta que así se confunda. En las cuentas se lleva una regla, desde el 1 llegar hasta el 100 (...) sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener".

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¿Qué relación tiene con Miguel Ángel Félix Gallardo?

El narcotraficante mexicano se convirtió en uno de los más buscados tras el asesinato de Enrique "Kiki" Camarena, agente de la DEA , pues junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo habría ideado un plan para quitarle la vida.

Uno de sus alias era el "Jefe de Jefes", el cual llevó a relacionarlo con esta canción de Los Tigres del Norte, pues describe a la perfección la supuesta vida de Félix Gallardo.

No obstante, el compositor de este corrido explicó que escribió el tema pensando en cualquier persona que destaque en su profesión y no inspirándose en este sujeto.

"Yo el tema lo hice para el mejor locutor, el mejor camarógrafo, cantante, guitarrista, chef, mesero, ingeniero o doctor, quien sea que a lo que se dedique sea el Jefe de Jefes", añadió en una entrevista para Radio Cuatla publicada en abril de 2026.

Pese a su declaración, Bello no descartó que el público pudiera relacionarlo con algún narcotraficante mexicano; incluso dijo que si alguien decidía interpretar esta canción desde esa perspectiva, también podría considerar que hacia referencia a quien destaca de ese ámbito, pues consideró que si serás uno "de los mañosos", deberías ser el mejor.

"Yo respeto a cada quien (...) la gente puede tomar la canción como guste", agregó.

Sin embargo, confirmó que sí ha compuesto canciones inspiradas en personajes que existen en la vida real, como Amado Carrillo Fuentes, además de otros corridos que hacen alusión a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Canciones que sí hablan de Miguel Ángel Félix Gallardo

Pese a que esta canción fue descartada para Félix Gallardo, hay otras que sí hablan de él o llevan su nombre como título, entre ellas están: