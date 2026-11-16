La tarde de este domingo 15 de noviembre comenzó a trascender en medios nacionales la muerte de uno de los narcotraficantes más importantes de México: Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como el "Jefe de Jefes", tras permanecer varios días internado en un hospital de Guadalajara, Jalisco.

Según la información, el líder del extinto Cártel de Guadalajara había presentado complicaciones de salud al interior del penal de máxima seguridad de Puente Grande, por lo que fue trasladado de emergencia al instituto Country 2000.

El hombre de 80 años desde hace décadas presentaba varias enfermedades crónico-degenerativas , por lo que su atención médica era prioritaria ante el pronóstico, sin embargo, no logró resistir y falleció.

José Luis Montenegro, periodista especializado en narcotráfico, detalló en un video que la muerte de Félix Gallardo se había registrado cerca de las 13:53 horas y previo a esto un sacerdote había acudido a este hospital a las 8:00 horas para darle los santos óleos.

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¿Cuál fue la causa de muerte del "Jefe de Jefe"?

El originario de Sinaloa padecía al menos 22 enfermedades y recibía 13 medicamentos bajo prescripción médica , sin embargo, ninguna de estas habría influido para que falleciera.

De acuerdo a la información compartida en un documento médico, se estableció que la causa de muerte fue la falla orgánica múltiple , pues en su estancia dentro del Country 200 presentó complicaciones respiratorias, infección pulmonar generalizada, un episodio de broncoaspiración y deterioro clínico.

Al ingresar, presentó baja oxigenación, desorientación y alteraciones en su estado de conciencia, lo que también habría influido de manera considerable.

¿Por qué estaba en prisión Miguel Ángel Félix Gallardo?

La historia de cómo el "Jefe de Jefes" ingresó al este penal de máxima seguridad data de 1989, cuando fue capturado tras las acusaciones de narcotráfico y su distribución hacia Estados Unidos.

No obstante, uno de los mayores delitos por los que fue perseguido durante años fue la muerte del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique "Kiki" Camarena, quien fue asesinado en 1895 por Miguel Ángel, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carillo "Don Neto".