Félix Gallardo: ¿quién fue el 'Jefe de Jefes' y cómo cambió el narcotráfico en México?

Antes de que los nombres de Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros líderes criminales dominaran los titulares, Miguel Ángel Félix Gallardo encabezó una organización que ayudó a transformar el tráfico de drogas en México. Su historia permite entender parte del origen de las redes que después se disputarían las rutas hacia Estados Unidos.

Conocido como “El Jefe de Jefes”, Félix Gallardo murió este domingo 15 de noviembre, a los 80 años, en un hospital de Guadalajara, Jalisco. La Secretaría de Seguridad estatal confirmó que falleció por una falla orgánica múltiple, dos días después de haber sido trasladado desde prisión para recibir atención médica.

También te puede interesar: Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, 'El Jefe de Jefes', a los 80 años

De Sinaloa al Cártel de Guadalajara

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Sinaloa. Antes de convertirse en uno de los principales narcotraficantes del país, fue policía y trabajó como escolta de un gobernador de ese estado.

Durante las décadas de 1970 y 1980 consolidó, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”, el Cártel de Guadalajara.

La organización adquirió una posición estratégica en el traslado de marihuana, heroína y cocaína hacia Estados Unidos. Su alcance dependía de una combinación de rutas, alianzas entre traficantes y redes de corrupción que facilitaban sus operaciones.

¿Por qué fue conocido como el “Jefe de Jefes”?

El sobrenombre quedó asociado con su capacidad para coordinar a distintos operadores y conectar el narcotráfico mexicano con organizaciones colombianas.

Una de las claves de su poder fue la participación en el traslado de cocaína sudamericana hacia el mercado estadounidense. México adquirió un papel cada vez más relevante como territorio de tránsito, mientras los grupos mexicanos ampliaban su intervención en ese negocio.

La influencia de Félix Gallardo se explica por esa capacidad de articulación: reunir intereses criminales, establecer acuerdos y sostener una estructura que operaba más allá de una sola región.

El caso Camarena que marcó su caída

La trayectoria de Félix Gallardo quedó ligada al secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Enrique “Kiki” Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, ocurridos en 1985.

Los crímenes provocaron una crisis entre México y Estados Unidos y elevaron la presión sobre las autoridades mexicanas para capturar a los responsables.

Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989. Recibió una condena de 40 años por delitos relacionados con narcotráfico, armas y cohecho. En 2017 fue sentenciado a otros 37 años por los homicidios de Camarena y Zavala.

Su lugar en la historia del narcotráfico

La fragmentación del Cártel de Guadalajara abrió paso a estructuras que después tendrían un papel central en las disputas del narcotráfico mexicano.

Por ello, la relevancia histórica de Félix Gallardo va más allá de su apodo o de las representaciones televisivas de su vida: estuvo al frente de una organización que conectó a traficantes mexicanos y colombianos y amplió las operaciones hacia Estados Unidos.

Murió después de más de tres décadas en prisión. Las redes y disputas que siguieron a la desintegración de su organización continuaron mucho después de su captura.

También te puede interesar: ¿Qué le pasó a Miguel Ángel Félix Gallardo, el 'Jefe de Jefes', que fue llevado a un hospital privado?

El “Jefe de Jefes” en la pantalla

La historia de Félix Gallardo llegó a nuevas generaciones con Narcos: México, serie de Netflix en la que Diego Luna lo interpretó durante las dos primeras temporadas, estrenadas en 2018 y 2020.

La producción recreó su ascenso, las alianzas del Cártel de Guadalajara y el caso Camarena. Con ello, su figura trascendió las noticias policiacas y se incorporó a la cultura popular mediante una versión dramatizada de su trayectoria criminal.