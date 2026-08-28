Así fue como el Jefe de la DEA se enteró del operativo contra 'El Mencho' | VIDEO

Han pasado seis meses desde que México vivió un episodio importante en la seguridad, luego de que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaron un operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien murió durante el enfrentamiento que se registró.

Fue en Tapalpa, Jalisco, en donde se desplegaron varias unidades vía terrestre y aérea para llevar a cabo esta actividad, y tras horas de incendios, actos violentos y varios enfrentamientos, las autoridades informaron sobre el abatimiento del lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos , por lo que su muerte fue un parteguas para la investigación que el vecino país estaba haciendo.

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De esto hablaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y el titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, en una reunión que tuvieron en días pasados y que apenas fue difundido el video.

La conversación forma parte del IDEC XL, la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Argentina; en esta el secretario mexicano explicó cómo fue la operación contra "El Mencho", asegurando que contó con el apoyo tecnológico de Estados Unidos.

"Hubo un apoyo tecnológico muy significativo por parte de los Estados Unidos, lo cual refleja la capacidad de trabajar juntos con un objetivo en común: detener a las personas que genran tanta violencia en nuestro país", agrega.

A esto se sumo la declaración de Cole, quien dijo que recibió una llamada directa de García Harfuch donde le confimó el resultado del operativo aquel 22 de febrero .

"Recibí una llamada telefónica de Omar informándome que habían realizado con éxito una operación contra 'El Mencho'".

Pese a que el objetivo prioritario no había sido detenido para ser entregado al país vecino, el titular de la DEA dijo que se celebró la manera en que realizaron la operación, aunque también se lamentó que varios elementos de seguridad murieron y resultaron heridos.

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