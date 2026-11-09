Así fue como el 'R2' fue trasladado al hospital tras ser herido en operativo de Jalisco | VIDEO 

Un fuerte operativo en Jalisco se registró durante la tarde del domingo 8 de noviembre, en donde se reportó la detención de al menos 20 personas, entre ellas un operador criminal que resultó lesionado.

Conforme trascendió la información, se dijo que se trataba de Rafael "N", alias el "R2" , quien fue herido durante el intercambio de disparos entre las fuerzas federales y sus hombres en inmediaciones de un restaurante en la ciudad de Guadalajara.

El señalado ha sido identificado como un importante generador de violencia y mando de "Los RS", que es una célula de esta organización criminal con operaciones en Jalisco y Michoacán; además de estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo.

Tras terminar el enfrentamiento, el R2 resultó con algunas lesiones por arma de fuego , por lo que fue necesario trasladarlo al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.

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Captan momento del traslado del R2 al hospital

A diferencia de otros hechos, esto quedó captado en un video que ha circulado en redes sociales desde la tarde del domingo.

En el clip, que dura apenas 15 segundos, se observa como paramédicos aseguran a Rafael "N" y después lo ingresan a una ambulancia que lo trasladará hacia el hospital.

A simple vista se ve un vendaje en la parte del pecho y una mano llena de sangre, mientras el sujeto hacia algunas muecas de dolor.

Según la información que trasciende hasta la publicación de esta nota, el R2 tuvo que se ingresado de urgencia al quirófano debido a la gravedad de sus lesiones , sin que se conozca su reciente estado de salud.

Debido a lo que que representa en la estructura criminal y por los delitos que se le acusan, el área de urgencias del hospital se mantiene con un fuerte resguardo policial, tanto en el interior como el exterior.

¿Qué pasó con los otros detenidos?

En cuanto al resto de los detenidos, 19 en total, se reportó que fueron trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco, en donde se mantiene a la espera de su situación jurdícia.