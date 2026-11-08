¿Quién es Rafael Álvarez Ayala, 'R2', presunto mando del CJNG detenido en Jalisco?

Un operativo federal en Zapopan, Jalisco, dejó 20 detenidos, entre ellos un presunto mando de “Los Rs”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Jalisco y Michoacán. Las autoridades lo buscaban por homicidio calificado y también contaban con una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.

Se trata de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, quien resultó herido durante el operativo del domingo 8 de noviembre y quedó bajo custodia mientras recibía atención médica. Un elemento de la Secretaría de Marina también sufrió lesiones.

¿Qué papel tenía el “R2” en “Los Rs”?

Rafael es hermano de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, detenido en julio de 2026 y señalado por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, entonces alcalde de Uruapan, Michoacán.

Tras la captura de Ramón, las autoridades ubicaron a Rafael como su posible sucesor al frente de “Los Rs”. A esta célula del CJNG se le atribuyen extorsiones contra productores de aguacate.

Las órdenes de aprehensión contra el “R2”

Al momento de su captura, Rafael Álvarez Ayala tenía dos órdenes de aprehensión. Una era por homicidio calificado y la otra, con fines de extradición a Estados Unidos. En el reporte inicial del operativo, las autoridades no precisaron a qué caso corresponde la orden por homicidio.

Así fue la captura en Zapopan

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezaron el operativo con apoyo de fuerzas especiales del Ejército. Para localizar al “R2”, las autoridades federales recurrieron a información del Centro Nacional de Inteligencia y a datos compartidos por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA.

Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado en el que resultaron heridos el “R2” y un marino. Las autoridades detuvieron a otras 19 personas, cuyas identidades y situación jurídica quedaron pendientes de precisar en el informe inicial.