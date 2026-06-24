Así fue como un estudiante usó lentes con IA para presentar admisión a una universidad en México

El pasado 19 de junio se aplicó el examen de admisión en la Universidad Autónoma de Chihuahua y, en medio de la jornada, se detectó a un aspirante que presuntamente utilizó un dispositivo con inteligencia artificial para intentar responder la prueba. Como resultado, el Ceneval anuló su examen.

¿Dónde ocurrió el incidente y qué pasó?

De acuerdo con el reporte, el caso ocurrió durante la aplicación del examen de ingreso en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Todo transcurría con normalidad hasta que uno de los aspirantes pidió permiso para ir al baño. Al regresar, uno de los supervisores notó que llevaba puestos unos lentes que no tenía al inicio de la prueba.

El supervisor le pidió las gafas para revisarlas y detectó que se trataba de un dispositivo con inteligencia artificial, diseñado para obtener y procesar información en tiempo real. Ante ello, se levantó un reporte que fue enviado de inmediato al organismo evaluador.

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¿Con qué argumento se canceló el examen?

Tras revisar el caso, el Ceneval decidió invalidar el examen del aspirante al considerar que el uso de ese dispositivo representaba una ventaja indebida frente al resto de los participantes. El organismo sostuvo que esta conducta vulnera las reglas de equidad y transparencia del proceso de evaluación.

La universidad también aclaró varios puntos sobre el incidente:

La detección inicial fue realizada por supervisores dentro del aula.

La decisión de anular la prueba no fue tomada por la universidad, sino exclusivamente por el Ceneval .

. Las reglas de aplicación son estándar y deben respetarse sin excepción para garantizar igualdad de oportunidades entre aspirantes.

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El caso volvió a poner sobre la mesa el reto que representan los nuevos dispositivos tecnológicos en exámenes presenciales, especialmente aquellos que pueden pasar desapercibidos y que ofrecen acceso inmediato a información durante una evaluación.