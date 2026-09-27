Así fueron arrastrados los vehículos donde iban las personas que desaparecieron en Guanaceví | VIDEO

Durante la tarde del sábado 26 de septiembre, las lluvias registradas en algunos municipios de Durango dejaron afectaciones de consideración. Uno de ellos fue Guanaceví, en donde una creciente del río provocó que una corriente de agua recorriera algunas zonas de la localidad y arrastrara varios vehículos.

En esa acción, y debido a la gran intensidad, se reportó la desaparición de al menos dos personas que viajaban en una camioneta y que después fue encontrada en otro lugar, pero sin las personas.

Hasta la publicación de esta nota, lo que se sabía era que durante la noche de este sábado se habían detenido las acciones de búsqueda, reanudando durante la mañana de este domingo 27 de septiembre.

Asimismo, se dijo que elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional se han sumado a los escuadrones que intenta localizar a las personas que fueron arrastradas por esta corriente, así lo confirmó el alcalde Guanaceví, Rogelio Ayala.

Tras el hecho, en redes sociales ha comenzado a circular varios videos del momento exacto en que ocurre el arrastre, sin embargo, lo que ha llamado la atención es que en uno de estos vehículos iban las dos personas que se encuentran desaparecidas.

Así fueron arrastrados los vehículos por corriente de agua

En los clips, de apenas un minuto y pocos segundos, se observa al menos dos camionetas flotando sobre el agua mientras recorren el extenso camino de la avenida.

Al fondo se escuchan unos gritos, al parecer de una mujer, que pide ayuda mientras un hombre se aferra a una de las puertas del vehículo blanco que luego fue localizado en una orilla.

Esto ocurre en una zona, pero otro video muestra el momento en que pasan por otro sitio, en este se ve la otra camioneta -color rojo- pero no se aprecia si lleva pasajeros.

Debido a la intensidad de la corriente y la lluvia cayendo, los vecinos no pudieron hacer nada para lograr salvarlos.

¿Quiénes son los desaparecidos en Guanaceví?

Según la información que trasciende, se trataría de una mujer y un hombre, este último de oficio minero.