Así operaba 'Beto Leyva' para el Cártel de Sinaloa: De lavar dinero a secuestrar migrantes

Las investigaciones sobre José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, apuntan a una presunta participación en distintas actividades del Cártel de Sinaloa en la frontera con Estados Unidos. Su captura en Tijuana, Baja California, fue informada este miércoles 11 de noviembre por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El detenido es señalado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como “La Rana” y “El Aquiles”, respectivamente, quienes encabezan una facción de esa organización criminal.

Negocios utilizados para lavar dinero

De acuerdo con las investigaciones difundidas sobre el caso, “Beto Leyva” tenía como zonas de actividad Tijuana, así como Choix y Los Mochis, en Sinaloa.

Entre las tareas que presuntamente desempeñaba estaba el control de negocios en Tijuana utilizados como fachada para realizar operaciones de lavado de dinero al servicio de los hermanos Arzate García.

Las indagatorias también lo vinculan con una red establecida en Estados Unidos para conseguir armas de fuego y vehículos robados, los cuales eran entregados a la organización criminal para sus operaciones.

Tráfico y secuestro de migrantes

Otro de los señalamientos centrales contra José Alberto “N” es su presunta responsabilidad en la coordinación del tráfico de personas desde Tijuana hacia la zona de San Diego y San Ysidro, California.

Según la información presentada por García Harfuch, también estaría relacionado con secuestros de migrantes. A sus familiares en Estados Unidos se les exigían pagos a cambio de dejarlos en libertad.

Estos señalamientos forman parte de las investigaciones que las autoridades mantienen sobre sus presuntos vínculos con la estructura de “La Rana” y “El Aquiles”.

Así fue su detención en Tijuana

La captura ocurrió durante la ejecución de cateos autorizados por un juez, como parte de una investigación por delincuencia organizada.

Los trabajos de investigación permitieron identificar su zona de movilidad y los lugares que frecuentaba, información con la que se obtuvieron las autorizaciones judiciales para intervenir inmuebles en Tijuana.

En el operativo participaron autoridades federales, entre ellas personal de la Defensa, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, con intercambio de información e inteligencia con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida como HSI.

Después de su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Cuenta con antecedentes en Estados Unidos

Según las investigaciones federales citadas en los reportes del caso, “Beto Leyva” fue arrestado en 2007 por la Patrulla Fronteriza en El Cajón, California, por su presunta participación en el ingreso irregular de personas a territorio estadounidense.

Además, cuenta con una orden federal de arresto vigente emitida por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, relacionada con su falta de comparecencia ante procedimientos judiciales federales.