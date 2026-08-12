Así rescataron a copiloto lesionado en accidente de la rampa de frenado en la 'Súper' | VIDEO

Tras informarse del accidente donde un tráiler cargado con madera cayó a un barranco luego de que no funcionara la rampa de frenado, un nuevo video revela el momento exacto en donde el copiloto de la unidad fue rescatado con vida.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del martes 11 de agosto, cuando la unidad de carga pesada transitaba por la supercarretera Durango-Mazatlán y en el kilómetro 23 sufrió el percance.

El conductor tomó la rampa de frenado debido a que presuntamente se quedó sin frenos, sin embargo, perdió el control al ingresar a esta y resultó proyectado al barranco.

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La unidad quedó totalmente destrozada, cobrando la vida de Alex Amador García, de 23 años de edad, quien manejaba al momento del accidente; mientras que su acompañante, Óscar Rodríguez Valles de 31, resultó lesionado.

Rescatistas y paramédicos comenzaron las maniobras de extracción para ambos, logrando sacar al herido y trasladaro al Hospital General 450, en Durango capital.

Mientras que el cuerpo de joven conductor fue llevado al Servicio Médico Fornese (Semefo) para la necropsia de ley correspondiente.

Así fue el rescate del copiloto del tráiler en la "Súper"

Un video del momento en que ocurre el rescate del copiloto ha sido difundido en redes sociales, donde se puede observar a detalle los minutos de angustia.

Una toma desde arriba de la carretera, se ven varios bomberos y paramédicos colaborando para sacarlo, entre indicaciones y paciencia.

La tabla-camilla se encontraba cerca de una salida que encontraron los expertos, mientras que entre tres personas lo subieron a esta y otros más la sostenían para conducirlo hacia la ambulancia.

En clip se alcanzar a observar que Óscar está consciente y en cierto momento mira hacia la unidad siniestrada.

Hasta la publicación de esta nota se desconce el estado de salud del copiloto, por lo que se espera que en próximas horas se tenga ampliación de la información.