¿Aún sigue fallando Telcel HOY martes 18 de agosto? Esto sabemos tras la caída del servicio ayer

Durante la tarde del lunes 17 de agosto, una de las líneas telefónicas más importantes del país comenzó a reportar varias fallas en sus servicios.

Usuarios de Telcel aseguraban que al intentar realizar una llamada, enviar un mensaje, hacer una recarga, pagos u algún otro servicio, se mostraba un error.

Esto provocó que las redes sociales de esta compañía recibieran varias quejas sobre la situación, sin embargo, más tarde volvería a la normalidad con fallas intermitenes.

Pese a que los reportes disminuyeron, algunos usuarios se han cuestionado si esto continúa a lo largo de este martes 18 de agosto.

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¿Otra 'caída' de Telcel para hoy?

Tras lo ocurrido durante la tarde de ayer, esta mañana algunos usuarios volvieron a reportar fallas, aunque el número de quejas fue menos a comparación de ayer.

Según la gráfica de Downdetector, todavía hay algunas incidencias por encima de los niveles habituales de esta plataforma.

Aunque se muestra que después de las 9:00 horas mantuvo un comportamiento normal, con menos de 80 reportes realizados.

En X algunas personas aún aseguran tener un servicio deficiente, pero los casos son mínimos a comparación del lunes.

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