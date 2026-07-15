Registro de celulares: estos son los usuarios y el plazo para hacer el trámite en agosto de 2026

El registro de líneas es una medida que por parte del Gobierno de México para combatir la extorsión y prevenir que las personas usen alguna línea de telefono con fines delictivos. Por lo que conocer la fecha límite para que cada usuario ponga a su nombre el número de teléfono de su compañía cobra más relevancia conforme avanzan los días.

A lo largo de la república mexicana la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), podrá en acción un calendario que se basará en un dígito de tu número de celular, por lo que aquellas líneas que no cuenten con un nombre vinculado serán suspendidas y solo podrán hacer uso del dispositivo para asuntos de emergencia y algunas aplicaciones.

México se une a la lista de 160 países con esta ley de seguridad digital

Como mencionamos al principio, el motivo principal de este cambio es eliminar el anonimato el cual es utilizado por la delincuencia organizada para engañar o pedir dinero de manera ilegal, lo que es una de las problemáticas que afectan a los mexicanos diariamente. Por lo que desde el comienzo del año, México se unió a una lista de 160 países que aplican este tipo de regulaciones en dispositivos móviles.

Pero es importante recordar que este proceso, no se hace en oficinas de gobierno, sino que cada usuario deberá interesado en esta vinculación deberá acudir directamente con su compañía telefónica (como Telcel, AT&T, Movistar, etc).

¿A qué números les cumplir con esta obligación para el mes de agosto?

Después de que se diera un prórroga, después de que se dijera que hasta el 30 de junio se tenía de plazo para vincular las líneas telefónicas la CRT tomó la decisión, que las fechas límites se hagan con referencia al último número de tu celular. Por lo que los primeros números que deberán registrarse durante el mes de agosto son las siguientes terminaciones:

Terminación 0: Estos usuarios son los primeros y tienen como fecha límite el 15 de agosto de 2026.Terminación 1: Este grupo debe completar el trámite antes de que termine el mes, el día 31 de agosto de 2026.

Por lo que la recomendación de las autoridades es que los usuarios realicen el proceso con tiempo para evitar que tu celular deje de funcionar en próximas fechas, por lo que las terminaciones del número 2 en adelante, tendrán fechas asignadas entre los meses de septiembre y diciembre.