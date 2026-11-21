Auténticos Tigres y Borregos Monterrey definirán al campeón de la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA, luego de superar sus respectivos compromisos de semifinales y confirmar su condición de protagonistas del futbol americano estudiantil mexicano.

Una temporada 'auténtica'

El conjunto de la UANL se instaló en la final tras imponerse 28-18 a Borregos Puebla en el Estadio Gaspar Mass. Los dirigidos por Juan Antonio Zamora mantuvieron el paso perfecto que los llevó a concluir la campaña regular con marca invicta y el liderato general.

Su camino comenzó con una temporada regular de nueve victorias sin derrota. En cuartos de final dejaron en el camino a Borregos Guadalajara por marcador de 52-29 y posteriormente superaron al representativo poblano para asegurar su presencia en el duelo por el título.

Quieren la revancha

Del otro lado, Borregos Monterrey finalizó la fase regular con récord de 8-1, suficiente para obtener el segundo puesto de la clasificación. Su única derrota llegó precisamente ante Auténticos Tigres en el Clásico Regio estudiantil.

Los dirigidos por Carlos Altamirano iniciaron la postemporada con una contundente victoria de 41-10 sobre Borregos CEM. Más tarde derrotaron 41-16 a Pumas CU en semifinales para sellar su boleto a una nueva final nacional.

La final de la ONEFA se disputará el viernes 27 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Gaspar Mass de Monterrey. El encuentro reeditará el Clásico Regio y enfrentará a los actuales campeones contra unos Borregos que buscarán revancha y recuperar la corona universitaria.