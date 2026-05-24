Laguna Football League instala su primera competencia de futbol americano en Durango

La cuarta jornada de la temporada prejuvenil de la Laguna Football League dejó en Durango una muestra clara del contraste competitivo que existe entre los programas de formación de la región. El representativo local enfrentó a Vikingos de Torreón, un club con décadas de trabajo estructurado, y terminó superado 68-0 en un duelo que evidenció ritmos y procesos distintos dentro del futbol americano juvenil.

Más allá del marcador, el encuentro permitió observar el nivel de exigencia que enfrentan los jugadores duranguenses en una liga que vive su primera edición en categorías prejuveniles. La visita de equipos con mayor recorrido ha funcionado como parámetro para medir avances, corregir fundamentos y entender la velocidad real del juego en este tipo de competencias.

Buscan asentarse en la región

César Quiñones, presidente fundador de la LFL, explicó que el proyecto surgió para abrir espacios de competencia regular a niños y jóvenes que buscan desarrollarse en el deporte. La intención, dijo, es que la región cuente con un circuito estable que permita a los jugadores acumular experiencia desde edades tempranas y no depender únicamente de torneos esporádicos.

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Actualmente participan ocho equipos de Torreón, Gómez Palacio y Durango, lo que ha permitido construir un calendario constante y enfrentar estilos de juego variados. Para los clubes duranguenses, la presencia de organizaciones con mayor tradición representa un desafío, pero también una oportunidad para acelerar su crecimiento deportivo.

Un nuevo proyecto deportivo

Uno de los puntos que la liga ha priorizado es garantizar condiciones adecuadas para la práctica, pues todos los jugadores cuentan con seguro médico y se busca que cada integrante del roster tenga participación en los partidos, con el objetivo de fomentar desarrollo integral más que resultados inmediatos.

Mientras la competencia avanza, la LFL trabaja en una plataforma digital que concentrará estadísticas, reglamentos, inscripciones y seguimiento de cada equipo. El proyecto también contempla abrir nuevas categorías infantiles para el próximo semestre, con la intención de ampliar la base de jugadores y fortalecer la estructura del futbol americano juvenil en la región.

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