Banamex cambia las reglas: ¿pago de anualidad en tarjetas de crédito ahora será mensual?, eso sabemos

Uno de los bancos con mayor popularidad en México, es Banamex, que acaba de anunciar una nueva modalidad de cobro de anualidad, o que la institución denomina Comisión por Administración, por lo que el pago sería mensual a partir del 30 de julio de 2026 y existe otra excepción en caso de el usuario tenga diferente fecha de aniversario de contrato.

La institución mencionó que el objetivo de la iniciativa es que ante la dificultad para realizar un fuerte desembolso en una sola exhibición, la cual era una de las principales inquietudes de muchos usuarios sobre los servicios financieros de esta organización bancaria.

¿Incrementará el costo total del concepto?

Ante el movimiento y al ser Banamex una de las unidades bancarias pioneras en transformar el concepto tradicional de anualidad, también pudiera surgir la duda sobre si habrá un incremento en el costo total de este concepto, la respuesta es que no, solo diferirá el monto en 12 meses para que el impacto en las finanzas de cada usuario sea un poco más ligero.

Esto buscaría traer una mejor estrategia financiera, en cuestión de organización del presupuesto mensual y evitaría que el monto se cobre en un solo pago de golpe, a la par de que contarán con los mismos beneficios por lo que los usuarios tendrán acceso a la recompensas servicios y seguros asociados a su cuenta, por lo que el costo equivaldrá a una especie de suscripción de streaming, por poner un ejemplo.

Rubén Navarrete, director de Tarjetas de Crédito de Banamex declaró lo siguiente:

"Este cambio nace precisamente de la escucha activa y de nuestro compromiso por ofrecer soluciones que hagan más sencilla la administración de sus finanzas personales", indicó el director.

¿Cómo avisará Banamex del cobro y para qué tarjetas aplica?

Es importante recalcar, que en caso de ya haber pagado antes del 30 de julio de 2026, el nuevo esquema comenzará a aplicarse de forma automática hasta que el usuario cumpla su próximo aniversario de cuenta. El banco comenzó a comunicarse a los cuenta-habientes, mediante su estado de cuenta de junio de 2026, esto de acuerdo a la normativa vigente.

Las tarjetas para las que aplica son todas aquellas que generan anualidad por lo que las tarjetas Joy, Home Depot y Beyond quedan excluidas de esta nueva modalidad y mantendrán su condiciones actuales. Estas son las tarjetas en las que aplicará:

Clásica Banamex y Oro Banamex

Platinum Banamex

Bsmart, Bsmart Universidad y Bsmart First

Costco Banamex y Affinity Card Banamex

Descubre, Explora y Conquista Banamex

La Comer Card, LineUp y Teletón Banamex

Recuerda que en caso de ser usuario de este banco, podrás identificar el cobro mensual, con la leyenda actual; "Comisión por Administración de Tarjeta Titular" o "Comisión por Administración de la Tarjeta Adicional", por lo que el único cambio visual será el desglose del monto a cargos mensuales mas bajos.