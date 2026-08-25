Bárbara de Regil llega a Durango para grabar 'Rosario Tijeras' | FOTOS

La presencia del elenco de “Rosario Tijeras” continúa llamando la atención en Durango, donde actualmente se realizan trabajos relacionados con la nueva temporada de la popular serie mexicana. Ahora fue su protagonista, Bárbara de Regil, quien fue vista recientemente en la capital duranguense.

La actriz, conocida precisamente por interpretar a Rosario desde el inicio de la producción, fue captada durante una visita a Paseo Durango, una de las plazas comerciales más concurridas de la ciudad, confirmando así su estancia en territorio duranguense durante las filmaciones.

Además, De Regil compartió en sus redes sociales una fotografía acompañada de Erik Díaz, Paulette Hernández y Francisco Otero, quienes también se encuentran en Durango como parte de los trabajos de producción.

Bárbara se suma al elenco que ya ha sido visto en Durango

La llegada de la protagonista se produce después de que otros integrantes relacionados con “Rosario Tijeras” fueran vistos en distintos puntos de la entidad durante agosto.

Uno de ellos fue Luis Curiel, quien recientemente acudió al estadio Francisco Villa para presenciar un partido de Caliente de Durango durante los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol. El actor compartió imágenes desde el inmueble y convivió con algunos aficionados que reconocieron al intérprete.

¿Qué temporada de “Rosario Tijeras” se graba en Durango?

Los trabajos corresponden a la sexta temporada de “Rosario Tijeras”, cuya producción comenzó oficialmente a finales de julio y nuevamente tiene a Bárbara de Regil al frente de la historia. Además de interpretar al personaje principal, la actriz participa como productora de la nueva entrega.

Parte de las filmaciones tienen como escenario el municipio de Guadalupe Victoria, donde previamente se realizaron preparativos para diferentes secuencias. Entre los trabajos efectuados se reportaron pruebas para escenas de acción, incluyendo explosiones controladas.

Durango vuelve a convertirse en escenario de la serie

No es la primera señal de actividad relacionada con el proyecto que se registra en el estado durante las últimas semanas. Desde principios de agosto se confirmó que la producción estaría trabajando en territorio duranguense , además de realizar convocatorias para incorporar extras a determinadas escenas.

Tampoco existe todavía una fecha oficial para el estreno de la sexta temporada. Las cinco entregas anteriores de “Rosario Tijeras” están disponibles en Netflix, mientras que la siguiente temporada se encuentra actualmente en proceso de producción y se prevé que llegue posteriormente a la plataforma.