Beca Benito Juárez: ¿qué estudiantes reciben su pago HOY martes 23 de junio?

Los pagos de la Beca Benito Juárez avanzan este martes 23 de junio como parte de la dispersión correspondiente al bimestre mayo-junio, en un esquema escalonado que se mantiene activo durante la semana y que está por llegar a los últimos días.

De acuerdo con la programación vigente, este día corresponde a un nuevo grupo de beneficiarios del nivel medio superior que forman parte del padrón nacional, quienes recibirán el depósito directamente en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Depósito de mil 900 pesos por estudiante

El monto que reciben los beneficiarios es de mil 900 pesos, correspondiente al periodo mayo-junio. El recurso se entrega de manera directa a través del sistema bancario del Bienestar, lo que permite que los estudiantes puedan retirarlo en cajeros automáticos o utilizarlo con su tarjeta en establecimientos autorizados.

Las autoridades han mantenido el esquema de pagos escalonados con el objetivo de evitar saturaciones en sucursales y agilizar la entrega del apoyo a nivel nacional.

¿Quiénes cobran HOY martes 23 de junio?

Este martes la dispersión del apoyo está dirigida a los estudiantes cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ, O, P y Q, quienes podrán disponer del recurso una vez que el depósito se vea reflejado en su cuenta.

El pago forma parte del último bimestre del ciclo escolar, por lo que representa uno de los últimos movimientos del calendario antes del descanso de verano.

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Última semana de dispersión del apoyo

La entrega de la beca se encuentra ya en su fase final, ya que el calendario de depósitos concluye este viernes 26 de junio. Con ello, se cierran los pagos correspondientes al ciclo escolar actual, ante la pausa de julio y agosto.

Será hasta el próximo periodo escolar cuando se reactive la dispersión del recurso, una vez que inicien los nuevos bimestres establecidos en el programa federal.

Cómo verificar si ya cayó el depósito

Los beneficiarios pueden consultar si el pago ya fue liberado a través de la aplicación del Banco del Bienestar o directamente en un cajero automático con su tarjeta.

Otra opción es revisar el estatus en la plataforma oficial del programa con la CURP del estudiante, herramienta que permite confirmar la fecha y situación del depósito de manera más precisa.

Atentos a próximas fechas

Con el avance de los pagos programados para este martes 23 de junio, los estudiantes cuyos apellidos inician con N, Ñ, O, P y Q deben estar atentos a la notificación del depósito, ya que en muchos casos el recurso se refleja a lo largo del día o en las horas posteriores, dependiendo de la institución bancaria.

La dispersión continuará en los próximos días hasta completar el calendario establecido para este cierre de ciclo.