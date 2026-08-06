Beca Leona Vicario: ¿Quiénes pueden aplicar para recibir hasta mil pesos mensuales?

Uno de los apoyos que proporciona un recurso económico significativo, además de un modelo de acompañamiento destinado para niñas, niños y adolescentes, es la Beca Leona Vicario 2026. Te contamos los detalles que debes saber y quiénes aplican para la solicitud de esta beca y recibir más de mil pesos mensuales.

Esta beca permite que familias registren a sus niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable. Este programa es gestionado para proteger a menores que enfrentan violencia, pobreza o la pérdida de algún tutor, además de brindar servicios integrales que estabilicen su situación.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Leona Vicario 2026?

Este programa está dirigido a menores que viven o incluso transitan por la Ciudad de México (CDMX), es una gestión hecha por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX). Según el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México (FIBIEN), la cifra mensual que otorga la beca es diferente según la edad ; a continuación te presentamos los montos:

Para menores de 0 a 2 años y de 15 a 17 años es de 1,032 pesos .

y de es de . Para menores entre 3 y 5 años , el apoyo es de 432 pesos .

, el apoyo es de . Para los beneficiarios de 6 a 14 años, el monto asciende a 382 pesos mensuales.

¿Además de lo económico, qué otros servicios ofrece la Beca Leona Vicario 2026?

A diferencia de otros tipos de Becas del Bienestar, la dispersión de recursos está acompañada de un modelo de acompañamiento integral; como lo mencionamos al principio, este incluye atención médica preventiva, consultas odontológicas y salud mental. El objetivo es fortalecer el desarrollo físico y emocional de las y los beneficiarios, así como de sus familias.

El programa también contempla:

Actividades recreativas.

Asesoría legal.

Acciones enfocadas en el desarrollo social.

La convocatoria vigente indica que antes del inicio de su registro, los interesados deben consultar la información oficial, como las reglas de operación actualizadas. Finalmente, para más detalles, requisitos y el formato de registro, pueden consultarse en el sitio web del DIF de la CDMX.