Beca Rita Cetina: ¿cómo registrar a tu hijo y qué documentos necesitas?

Para las familias que buscan un apoyo para los gastos escolares de sus hijas e hijos, reunir los documentos y tener a la mano los datos de la escuela son los primeros pasos para solicitar la Beca Rita Cetina.

El nuevo periodo de registro está abierto del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública. La convocatoria está dirigida a familias con estudiantes inscritos en primarias y secundarias públicas del país, por lo que también pueden participar quienes cursan estos niveles en Durango.

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¿Qué documentos necesitas para el registro?

La información publicada por Programas para el Bienestar señala que la madre, padre o tutor deberá contar con los siguientes documentos y datos:

CURP certificada.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado, con antigüedad no mayor a tres meses.

Número de teléfono celular.

Correo electrónico.

Cuenta Llave MX.

Para registrar a cada estudiante, es necesario tener su CURP certificada y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela a la que asiste. Tener esta información preparada facilitará la captura de la solicitud.

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¿Cómo registrar a tu hija o hijo?

El trámite se realiza por internet, en el portal oficial de la Beca Rita Cetina. Para ingresar, la persona responsable deberá iniciar sesión con su cuenta Llave MX o crear una si todavía no la tiene.

De acuerdo con la ficha oficial del trámite, el procedimiento consiste en:

Iniciar sesión en la plataforma mediante Llave MX. Completar los datos de la madre, padre o tutor y cargar los documentos solicitados. Capturar la información de la alumna o alumno. Enviar la solicitud. Descargar y guardar el comprobante de registro.

Después del envío, las autoridades deberán validar la información para continuar con el proceso de incorporación al programa. Llenar la solicitud es una etapa del trámite, por lo que las familias deberán mantenerse pendientes del seguimiento correspondiente.

¿Cuánto entrega la Beca Rita Cetina?

El monto y la frecuencia del apoyo dependen del nivel educativo del estudiante.

Para primaria pública, el programa contempla 2 mil 500 pesos por estudiante en un pago por ciclo escolar, destinado a apoyar la compra de útiles y uniformes.

En secundaria pública, el apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional que curse ese mismo nivel. Por ejemplo, una familia con dos hijos en secundaria recibiría 2 mil 600 pesos por bimestre.

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El trámite es gratuito

La página oficial del programa establece que todos sus trámites son gratuitos. También señala como requisito que el estudiante no reciba simultáneamente otra beca educativa federal destinada al mismo fin.

Una vez validada la información, las familias deberán seguir las indicaciones para las siguientes etapas. La madre, padre o tutor registrado será quien posteriormente deberá recoger la tarjeta del Banco del Bienestar cuando corresponda su entrega.