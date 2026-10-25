¿Puedes recibir las pensiones Bienestar si vives en Estados Unidos? Esto dicen las reglas de 2026

Vivir fuera de México puede cambiar las condiciones para acceder a un apoyo económico del Gobierno federal. Para los paisanos interesados en las pensiones de Bienestar, hay un requisito que conviene revisar antes de reunir documentos o intentar registrarse durante una visita al país.

Las reglas de operación de 2026 establecen condiciones de residencia para las pensiones de adultos mayores, Mujeres Bienestar y personas con discapacidad permanente. Por ello, tener nacionalidad mexicana no basta para recibir estos apoyos desde Estados Unidos u otro país.

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¿Pueden registrarse los mexicanos que viven en el extranjero?

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la población beneficiaria debe tener al menos 65 años, nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización y domicilio actual en México.

El programa excluye del registro a quienes residen en el extranjero. En 2026 entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a las personas incorporadas que cumplen sus condiciones.

¿Qué ocurre con Mujeres Bienestar y la pensión por discapacidad?

La Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años, también exige domicilio actual en territorio nacional. Sus reglas impiden registrar a residentes en el extranjero y contemplan la baja cuando una beneficiaria establece su residencia fuera del país.

Este apoyo entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses durante 2026. Por lo tanto, cumplir la edad y conservar documentos mexicanos no sustituye el requisito de vivir en México.

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La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente mantiene la misma restricción territorial: no admite el registro de personas que residan en el extranjero.

Su apoyo económico es de 3 mil 300 pesos bimestrales. Además de la residencia, deben cumplirse los criterios de discapacidad, edad y cobertura establecidos para cada caso. Sus reglas también prevén la baja del padrón por cambiar la residencia a otro país.

¿Pierdes la pensión si sales de viaje?

Para adultos mayores, las reglas distinguen entre una ausencia temporal y establecer residencia en el extranjero: esta última es una causa expresa de baja.

También obligan a notificar inmediatamente el cambio de domicilio o una ausencia temporal en el Módulo de Atención, personalmente o mediante la persona adulta auxiliar registrada. Por ello, una visita familiar fuera de México no debe confundirse automáticamente con una mudanza.

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¿Y si regresas a vivir a México?

Quienes hayan causado baja de la pensión de adultos mayores pueden solicitar su reactivación cuando vuelvan a cumplir los requisitos, con la documentación correspondiente. La reincorporación requiere el trámite y la validación de Bienestar.

Para las familias de Durango con integrantes en Estados Unidos, la diferencia es relevante: conservar una vivienda o tener familiares en México no reemplaza el requisito de residencia de la persona beneficiaria.