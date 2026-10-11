Beca Rita Cetina: ¿quiénes reciben su pago este lunes 12 de octubre?

La Beca Rita Cetina retoma sus depósitos este lunes 12 de octubre, con una nueva jornada de pagos para familias con estudiantes de secundaria pública. Para saber si te corresponde recibir el apoyo, hay un detalle clave: revisar el apellido de la persona titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La dispersión corresponde al bimestre septiembre-octubre de 2026, el primero del ciclo escolar 2026-2027, y está dirigida a quienes ya reciben el apoyo como beneficiarios de continuidad.

También te puede interesar: Fechas de registro para la Beca Rita Cetina: ciclo escolar 2026-2027

¿Qué apellidos cobran el lunes 12 de octubre?

De acuerdo con el calendario oficial, este lunes corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra M.

En este grupo entran, por ejemplo, apellidos como Martínez, Mendoza, Medina, Méndez, Moreno, Morales y Muñoz.

La referencia es el primer apellido de la madre, padre, tutora o tutor titular de la tarjeta donde se recibe la beca. Revisar únicamente el apellido del estudiante puede llevar a confundir la fecha del depósito.

Este calendario también aplica a las familias beneficiarias de Durango: la jornada de pago depende de la inicial del apellido del titular.

¿Cuánto depositan de la Beca Rita Cetina?

El apoyo para secundaria es de mil 900 pesos bimestrales por familia con un estudiante, más 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria pública que forme parte de la misma familia.

Así, los montos quedan de la siguiente manera:

Un estudiante: mil 900 pesos.

mil 900 pesos. Dos estudiantes: 2 mil 600 pesos.

2 mil 600 pesos. Tres estudiantes: 3 mil 300 pesos.

Estos pagos corresponden al esquema bimestral de secundaria.

¿Qué letras siguen durante la semana?

Después de la jornada del lunes, el calendario continuará hasta el viernes 16 de octubre:

Fecha Inicial del primer apellido del titular Lunes 12 M Martes 13 N, Ñ, O, P y Q Miércoles 14 R Jueves 15 S Viernes 16 T, U, V, W, X, Y y Z

Con estas jornadas concluirá el periodo de depósitos anunciado para este bimestre.

También te puede interesar: Apoyos Bienestar en octubre: qué trámites puedes realizar y cuáles siguen sin fecha

¿Cómo revisar si ya llegó el depósito?

Las familias pueden consultar el saldo y los movimientos mediante la aplicación Banco del Bienestar Móvil, o verificar su cuenta en un cajero automático del banco.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recuerda que los depósitos son escalonados y se realizan a partir de la fecha señalada en el calendario, por lo que no establece una hora única para que aparezca el dinero.

Una vez disponible, la tarjeta también puede utilizarse para pagar compras en establecimientos con terminal bancaria, sin necesidad de retirar todo el apoyo en efectivo.

Para dudas sobre el programa, la dependencia señala el 079, con atención las 24 horas, todos los días.