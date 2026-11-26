Una consola, unos audífonos o una computadora pueden aparecer más baratos en una tienda de Estados Unidos durante el Black Friday. La diferencia parece clara cuando tienes abiertos los dos anuncios, hasta que pones tu dirección de entrega en Durango y el carrito se actualiza. Ahí es donde una oferta que se veía difícil de dejar pasar puede perder ventaja frente a una tienda mexicana, incluso si ambas anuncian exactamente el mismo modelo.

El Black Friday 2026 cae el viernes 27 de noviembre, aunque algunos comercios adelantan sus promociones. Amazon México, por ejemplo, anunció descuentos del jueves 26 al lunes 30, fecha del Cyber Monday. Si encuentras una oferta en Estados Unidos durante esos días, puedes usar el precio en México como referencia y comparar cuánto terminarías pagando por recibir el producto en casa.

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¿Qué revisar antes de quedarte con la oferta en dólares?

Primero, ingresa tu dirección de entrega en México. Un producto puede estar disponible en la tienda estadounidense y quedar fuera de las opciones de envío a tu código postal. Confirma que el artículo y el vendedor que aparecen en la oferta sean los mismos que figuran en el carrito.

Después, avanza hasta el resumen del pedido, antes de confirmar el pago. Revisa cuánto cuesta el artículo, cuánto suma el envío y qué cargos de importación aparecen. En pedidos elegibles de Amazon Global Store, el total incluye una estimación para cubrir esos cargos. Si el cobro se muestra en dólares, revisa qué tipo de cambio aplicaría tu medio de pago para hacer la comparación en pesos.

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Verifica también que estés comparando el mismo número de modelo y la misma condición del producto. Una computadora con menos almacenamiento o unos audífonos reacondicionados pueden verse iguales en las fotos y explicar parte de la diferencia en el precio.

¿Cuánto puede cambiar el precio al final?

Supongamos que unos audífonos cuestan el equivalente a 2 mil 400 pesos en Estados Unidos. Si el envío agrega 350 pesos y los cargos de importación suman 450, el total queda en 3 mil 200 pesos. Si el mismo modelo cuesta 3 mil 99 pesos en México con entrega incluida, comprarlo aquí saldría 101 pesos más barato. Las cifras son ilustrativas.

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Si la compra internacional sigue saliendo más barata, revisa cuánto tardaría en llegar y quién atendería la garantía en México. También vale la pena leer cómo funciona la devolución. Si el vendedor exige enviar el artículo de regreso a Estados Unidos, averigua quién paga ese envío. Es una diferencia que puede pesar si se trata de un regalo con fecha de entrega o de un equipo que quieres poder devolver si llega con una falla.