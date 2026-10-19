Breves policiacas | 19 de octubre de 2026

Reportó su automóvil como robado, pero lo tenía quien se lo vendió

Un hombre que había reportado el robo de su automóvil en la ciudad de Durango descubrió que la unidad se encontraba en poder de la misma persona que se la había vendido meses atrás, quien todavía conservaba un duplicado de la llave, por lo que finalmente todo quedó en un malentendido.

Fue durante la noche del domingo 18 de octubre, aproximadamente a las 20:15 horas, cuando el número de emergencias recibió una llamada, en la que se solicitaba cancelar un reporte de robo de vehículo realizado un día antes.El reportante fue identificado como Jesús Ramón, quien explicó que meses atrás había adquirido un automóvil MG5, modelo 2023, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango.De acuerdo con la información recabada, el sábado 17 de octubre el hombre se percató de que su vehículo no se encontraba donde lo había dejado, por lo que, al desconocer su paradero, decidió reportarlo como robado ante las autoridades.Sin embargo, posteriormente descubrió que la unidad estaba en poder de la persona que se la había vendido, quien todavía contaba con una segunda llave del automóvil y finalmente se lo entregó junto con el duplicado, sin que se precisaran las circunstancias por las cuales lo tenía.Tras recuperar el vehículo, el afectado realizó una nueva llamada al 911 desde la colonia Lucio Cabañas, en las inmediaciones de las calles José Revueltas y 23 de Septiembre, para informar que ya tenía el automóvil en su poder y solicitar que se diera de baja el reporte de robo.Personal del área de Recuperación de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) estableció comunicación con Jesús Ramón, quien confirmó lo sucedido, aunque prefirió no proporcionar la identidad del vendedor, al asegurar que todo había sido un malentendido. Asimismo, aclaró que no presentó una denuncia formal, por lo que únicamente solicitó cancelar el reporte realizado un día antes.

Llegó a Durango para trabajar en una construcción y terminó golpeado

Un hombre que apenas tenía tres días de haber llegado a la ciudad de Durango, procedente del Estado de México para trabajar en una construcción, terminó hospitalizado luego de participar en una riña con dos sujetos desconocidos, quienes presuntamente lo golpearon en distintas partes del cuerpo, en calles de la Zona Centro.

El afectado fue identificado como Eduardo Hernández Villa, de 38 años de edad, con domicilio en el municipio de Acolman, Estado de México, quien había viajado a la capital duranguense en busca de una oportunidad laboral en el sector de la construcción.De acuerdo con su declaración, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 14:00 horas del sábado 17 de octubre, cuando se encontraba en calles del Centro Histórico de Durango, aunque no logró precisar el lugar exacto debido a que tenía pocos días de haber llegado a la ciudad.

En determinado momento, Eduardo comenzó a discutir con dos hombres a quienes aseguró no conocer, situación que rápidamente pasó de las palabras a los golpes, cuando ambos sujetos presuntamente comenzaron a agredirlo físicamente hasta derribarlo sobre la vía pública.

Una vez en el suelo, los individuos continuaron golpeándolo, principalmente mediante patadas en la espalda, el abdomen y la cabeza, hasta que intervinieron elementos de la Policía Estatal, quienes realizaron el aseguramiento de los involucrados para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango por su participación en la riña.

Sin embargo, debido a las lesiones que presentaba, Eduardo fue trasladado al Hospital General 450, donde su ingreso quedó registrado durante la tarde del domingo 18 de octubre, aproximadamente a las 13:30 horas. Tras ser valorado por personal médico, fue diagnosticado como policontundido y quedó bajo observación, en espera de estudios de sangre para determinar su estado de salud.

Durante su estancia hospitalaria, el lesionado permaneció bajo custodia de un elemento de la Policía Municipal, mientras que agentes investigadores acudieron al nosocomio para entrevistarlo y conocer las circunstancias de la agresión. Hasta el momento no se precisó la situación jurídica de los demás involucrados en el altercado.