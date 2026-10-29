Buscan aplicar 570 mil vacunas contra influenza en Durango en campaña invernal 2026

La meta de la campaña de vacunación invernal es aplicar 570 mil dosis contra la influenza en Durango, además de vacunas contra la Covid. Los módulos de atención permanecerán en operación hasta finales de diciembre.

Alicia Esparza Aldaba, responsable del Programa de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud, informó que durante la campaña invernal pasada se aplicaron 513 mil vacunas contra la influenza, con una cobertura del 97 por ciento de la población objetivo.

Para esta temporada se busca mantener al menos ese porcentaje de cobertura y alcanzar la aplicación de 570 mil dosis, para lo cual se instalaron módulos de vacunación en diversos centros comerciales, donde permanecerán hasta finales de diciembre.

OTROS PUNTOS DE VACUNACIÓN

También se ofrecerán vacunas en los centros de salud y en la Plazuela Baca Ortiz. Además, en el Hospital General 450 se habilitó un puesto de vacunación para las personas que deseen recibir la dosis sin necesidad de descender de su vehículo.

Esparza Aldaba explicó que quienes acudan a los módulos instalados en centros comerciales y lleven en su automóvil a una persona adulta con dificultades para movilizarse pueden solicitar al personal de vacunación que la atienda directamente en el vehículo.

La campaña está dirigida principalmente a personas mayores de 60 años, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con alguna comorbilidad. Sin embargo, la vacunación también está abierta a cualquier persona que desee inmunizarse contra la influenza o la Covid.

La responsable del programa señaló que no es necesario contar con derechohabiencia para recibir las vacunas. Asimismo, indicó que, además de las dosis correspondientes a la temporada invernal, en los módulos también pueden aplicarse otras vacunas del esquema básico, como la hexavalente, la BCG, la del tétanos y la DPT o DPH.