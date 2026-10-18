¿Vas a vacunarte contra influenza en Durango? Conoce qué significa la fórmula trivalente

La campaña de vacunación invernal ya comenzó en Durango, pero entre quienes se preparan para acudir por su dosis puede surgir una duda: ¿por qué la vacuna contra influenza de esta temporada tiene una composición distinta a la utilizada en años anteriores?

Para el invierno 2026-2027, la formulación trivalente cobra protagonismo en la vacunación contra esta enfermedad. Su nombre indica que contiene componentes dirigidos contra tres grupos de virus, mientras que la tetravalente incluía cuatro.

El ajuste responde a la vigilancia internacional de la influenza y a las recomendaciones sobre qué virus deben estar representados en las vacunas.

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¿Contra qué protege la vacuna trivalente?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para la temporada 2026-2027 del hemisferio norte una composición con componentes contra los subtipos de influenza A(H1N1) y A(H3N2), además de influenza B del linaje Victoria.

La diferencia frente a la formulación tetravalente está en la exclusión del componente correspondiente al linaje B/Yamagata.

Las autoridades sanitarias de Aguascalientes, por ejemplo, ya informaron oficialmente que la vacuna contra influenza utilizada en su campaña invernal será trivalente.

¿Por qué se elimina el componente Yamagata?

De acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos, no se ha detectado circulación del linaje B/Yamagata desde marzo de 2020. Por ello, su inclusión dejó de considerarse necesaria en la composición recomendada.

La transición forma parte de un proceso internacional: desde septiembre de 2023, la OMS ha recomendado retirar ese componente.

Esto tampoco significa que toda la influenza tipo B haya desaparecido. El linaje Victoria continúa incluido en la formulación recomendada, junto con los dos subtipos de influenza A.

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¿Tener menos componentes significa menor protección?

El número de componentes, por sí solo, no determina qué tan adecuada es una vacuna para una temporada. La selección depende de la vigilancia de los virus y de sus características.

La formulación trivalente conserva los componentes que las autoridades internacionales recomiendan para este invierno. Además, los virus utilizados para elaborar las vacunas se actualizan periódicamente, porque la influenza cambia con el tiempo.

Por ello, conviene distinguir entre retirar un componente que dejó de considerarse necesario y dejar sin atención a los virus contemplados en la recomendación vigente.

Salud

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¿Quiénes deben acudir en Durango?

Como se informó al inicio de la campaña estatal, entre los grupos prioritarios para influenza se encuentran niñas y niños de seis a 59 meses, personas de 60 años y más, embarazadas, personal de salud y personas con condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones.

La población puede consultar en centros de salud y unidades del IMSS e ISSSTE la disponibilidad y los horarios. Es recomendable llevar la Cartilla Nacional de Salud para revisar antecedentes y registrar la aplicación.

La vacuna contra influenza corresponde a un biológico distinto de los utilizados contra COVID-19 o neumococo; cada uno tiene indicaciones específicas que debe revisar el personal sanitario.