Buscan frenar con firmas el traslado del monumento a Francisco Villa en Durango

El futuro del monumento ecuestre a Francisco Villa vuelve a generar inconformidad en Durango. A las voces que han cuestionado su reubicación se suma una campaña de firmas que busca mantener en su sitio una de las esculturas más reconocidas de la capital.

Bajo el título “Detén el traslado del Monumento a Francisco Villa”, la petición difundida en Change.org convoca a la ciudadanía a expresar su rechazo al movimiento de la pieza, al considerar que su permanencia forma parte de la identidad y la memoria de la ciudad.

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La iniciativa plantea que el valor del monumento va más allá de la representación del general revolucionario: también está en la relación que los duranguenses han construido con la obra y con el espacio donde se encuentra.

¿Qué pide la campaña?

El texto llama a oponerse colectivamente al traslado y sostiene que la escultura debe ser reconocida como un legado para la ciudadanía.

Desde la postura de sus promotores, cambiarla de ubicación alteraría su significado dentro del paisaje urbano de la capital. Por ello, proponen que los esfuerzos se concentren en conservar la pieza y difundir su historia entre las nuevas generaciones.

La campaña busca reunir respaldo ciudadano para que las autoridades reconsideren la reubicación. Su planteamiento central es que cualquier decisión sobre el monumento tome en cuenta el vínculo de la población con esta obra.

Change.org

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La familia del escultor ya había expresado su rechazo

La oposición al traslado tiene antecedentes. El 24 de abril de 2026, la Fundación Cultural Maestro Francisco Montoya de la Cruz envió una carta al gobernador para solicitar que se detuviera la reubicación.

El documento, firmado por Francisco Rugo Montoya Burciaga, hijo del escultor, argumentó que la obra fue concebida como un conjunto que incluye la estatua, el hemiciclo y su entorno urbano.

La fundación también advirtió sobre posibles afectaciones a los derechos de autor y pidió transparentar contratos, presupuestos y estudios relacionados con el proyecto, además de solicitar una opinión profesional del Consejo de Patrimonio Cultural del Estado.

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El proyecto que abrió la discusión

Entre los antecedentes del debate está la propuesta de llevar el monumento actual a San Juan del Río y colocar una nueva escultura monumental de Francisco Villa en la capital.

La iniciativa abrió cuestionamientos sobre el destino de la pieza de Montoya de la Cruz y las implicaciones de retirarla del espacio ubicado frente a la Central Camionera.

Ahora, la petición en Change.org lleva esa inconformidad a una plataforma de firmas, con un llamado concreto: que el monumento permanezca en su ubicación y que su conservación sea parte de las prioridades para este espacio.