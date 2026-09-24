Cae 'El Niño', presunto hombre de confianza de 'Los Rusos' y ligado a 'Los Mayos', en Mexicali

Un operativo federal en Mexicali, Baja California, tuvo como resultado la detención de dos hombres, uno de ellos identificado como "El Niño", quien presuntamente es hombre de confianza de la organización "Los Rusos".

A través de un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se dijo que tras un intercambio de información con el Comando Norte de Estados Unidos y trabajos de Inteligencia Militar Central, fue posible ubicar y arrestar a ambos.

Su nombre es Ernesto Enrique y se le relaciona con el "Cártel del Pacífico y/o Cártel de Sinaloa", especifícamete con la facción "Los Mayos". Entre sus funciones está la de jefe de plaza en Puerto Peñasco, Sonora, con presencia en los municipios de Mexicali y Los Mochis, Sinaloa.

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Las investigaciones lo identifican como responsable del tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos.

También, se le reconoce como colaborador cercano de Jesús Alexander y/o Juan José "N", alias "Ruso", quien es jefe del grupo delictivo "Los Rusos", peteneciente a la ya mencionada facción criminal.

Durante la detención se les aseguró droga, armamento y diversas municiones , sin que haya mayores datos específicos sobre estos objetos.

Tras cumplimentar la orden de aprehensión, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mexicali.