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FRAUDES

Cae mujer acusada de fraude en Durango capital

La mujer fue puesta a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación legal.

Cae mujer acusada de fraude en Durango capital

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REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Elementos de la Policía Investigadora de Delitos cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de una mujer señalada por su presunta responsabilidad en el delito de fraude, en hechos ocurridos en la capital duranguense.

La detenida fue identificada como Yarely Magaly, de 30 años de edad, con domicilio en la colonia Benigno Montoya.

De acuerdo con la información recabada, la orden judicial fue ejecutado por agentes adscritos al área de Mandamientos Judiciales, quienes realizaron la detención conforme a instrucciones emitidas por la autoridad correspondiente.

Tras su aseguramiento, la mujer fue puesta a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, instancia que determinará su situación legal en las próximas horas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: fraudes ESTAFAS mujer, capital, orden, Elementos

               

                
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