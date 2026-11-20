La directora general de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), Yadira Graciela Narváez, informó que desde el pasado martes 17 de noviembre Aguas del Municipio comenzó a recibir el suministro comprometido, lo que ha permitido iniciar la regularización del servicio en sectores que presentaban falta de agua.

Señaló que esto ya se ha sentido en zonas como Tapias, El Saltito y La Virgen, donde el abasto empieza a normalizarse.

“Ahorita nosotros estamos entregando 650 litros por segundo. Es un volumen enorme, no es el volumen de la capacidad de la potabilizadora, porque no tenemos una concesión para la explotación total. Sin embargo, vamos a sostener qué es lo que podemos entregar de acuerdo a la concesión de 17 millones de metros cúbicos al año. Vamos a entregarlo puntualmente y creo que esto viene a bajar mucho la presión de la falta de agua en algunos puntos de la ciudad”, indicó.

Asimismo, respecto a los reportes ciudadanos sobre la tonalidad del agua que sale de la llave, aseguró que cumple con los parámetros establecidos y que se están haciendo análisis.

“Recordemos que en tiempo de lluvias nos subió un parámetro que se llama manganeso, estamos trabajando de la mano con Conagua, no es dañino, pero sí pinta de color gris aproximadamente cuando se le pone cloro. Entonces ahorita el agua está en todos los parámetros y a medida que pasan los días, que el agua ya no está revuelta en la presa por la situación de lluvia se acaba el problema”, mencionó.