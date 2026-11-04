Empresa duranguense denunciará a Obras Públicas de Nuevo Ideal por amenazas y daños económicos

Una empresa duranguense denunciará ante el Ministerio Público a las autoridades de Obras Públicas Municipales de Nuevo Ideal por presuntas amenazas y daños económicos, luego de que personal de esa dependencia suspendiera los trabajos de rehabilitación de una calle sin explicar los motivos y amenazara con encarcelar a los trabajadores si continuaban laborando.

Juan Mateo Correa, representante legal de la empresa, explicó que su representada celebró un contrato con la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) para la sustitución y rehabilitación de 400 metros de la red de drenaje en la calle 50 Aniversario, de la colonia Magdalena, en el municipio de Nuevo Ideal.

Los trabajos iniciaron en agosto y tienen un plazo de ejecución de cuatro meses , por lo que, aseguró, la empresa se encuentra dentro de los tiempos establecidos en el contrato.

Señaló que la sustitución de la red de drenaje ya concluyó y que actualmente solo se realizan labores de mantenimiento y rehabilitación de la calle, debido a que, aunque ya es transitable, quedó dañada por los trabajos de excavación y requería emparejamiento.

Sin embargo, la tarde del martes llegó personal de Obras Públicas Municipales para ordenar la suspensión de los trabajos, sin proporcionar algún motivo o explicación.

Ese mismo día, varios camiones habían acudido a descargar material de revestimiento para continuar con el emparejamiento de la vialidad, pero el personal municipal impidió que se realizaran estas labores.

El problema continuó la mañana de este miércoles, cuando trabajadores de la empresa acudieron para reanudar las actividades, pero nuevamente fueron impedidos por personal de Obras Públicas, que incluso los amenazó con llevarlos a la cárcel si comenzaban a trabajar.

Correa señaló que nunca les han notificado oficialmente las razones por las que se ordenó detener la obra, situación que ya les ha generado pérdidas económicas cercanas a los 300 mil pesos en apenas dos días.