Caliente de Durango anuncia a Julián León y Derek West como nuevas piezas para su plantilla

La novena de Caliente de Durango incorporó a dos piezas con recorrido amplio en distintos circuitos: el receptor mexicano Julián León y el lanzador estadounidense Derek West, ambos procedentes de los Leones de Yucatán. El movimiento incluye también el préstamo del cátcher Juan Uriarte a la organización melenuda por el resto de la campaña.

Solidez detrás del plato

León, nacido en Hermosillo en 1996, llega con una trayectoria que rebasa la década y que incluye paso por el sistema de Ligas Menores de los Dodgers de Los Ángeles, donde debutó en 2013 y tuvo una campaña destacada en 2014 con Ogden, bateando .332 con 12 jonrones y 57 producidas. En su etapa en sucursales acumuló más de 400 juegos y 50 cuadrangulares, consolidándose como un bateador de poder desde la receptoría.

Tras su paso por Estados Unidos, el sonorense se estableció en la Liga Mexicana de Beisbol con clubes como Unión Laguna y Saltillo. Con Saraperos firmó una de sus mejores actuaciones recientes: .316 de promedio, .455 de embasado y .991 de OPS en 44 juegos durante 2025. Su actividad invernal también ha sido constante con Naranjeros de Hermosillo y Águilas de Mexicali, lo que le ha permitido mantenerse en ritmo competitivo durante todo el año.

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Brazo de poder para el bullpen

En el caso de West, nacido en Florida en 1996, el derecho suma nueve años como profesional, con paso por distintas sucursales de los Astros de Houston desde 2019 y actividad en ligas del Caribe con organizaciones como Caguas, Mayagüez y Escogido. En su carrera dentro de Ligas Menores registra 106.2 entradas, 122 ponches y un WHIP de 1.58, números que reflejan un perfil de relevista de poder con capacidad para ponchar rivales en situaciones de apremio.

El serpentinero también ha tenido presencia reciente en la LMB con Aguascalientes y León antes de llegar a Yucatán, donde fue activado en julio de 2025 y participó en distintos roles dentro del bullpen. Su historial muestra un brazo utilizado tanto para abrir ocasionalmente como para cerrar juegos, con 11 salvamentos y una relación de casi dos ponches por cada base por bolas.

Caliente reconfigura su plantel

Con los movimientos, Caliente también modificó la estructura de su plantel. Juan Uriarte fue enviado a préstamo a los Leones de Yucatán, mientras que Víctor Buelna dejó la organización tras la primera parte del calendario. Las dos salidas completan una semana de ajustes en la que el club reacomodó roles y abrió espacio para nuevas configuraciones en el roster.

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