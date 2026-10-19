Candlelight vuelve con conciertos temáticos en Durango durante este mes

La capital duranguense tendrá dos nuevas presentaciones de Candlelight durante el mes de diciembre, con conciertos dedicados a la música de Juan Gabriel y a las melodías tradicionales de la temporada navideña.

Esta serie de conciertos se caracteriza por presentar arreglos instrumentales de canciones populares, principalmente mediante ensambles de cuerdas, en escenarios iluminados por velas artificiales.

¿Cuáles y cuándo serán los conciertos?

De acuerdo con la programación anunciada, ambos espectáculos se realizarán el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Teatro Victoria, ubicado en el Centro Histórico de Durango y con horarios diferentes.

La primera función está programada para las 19:00 horas, bajo el título Candlelight: Tribute to Juan Gabriel on Strings, un homenaje instrumental al cantante y compositor mexicano, fallecido en agosto de 2016.

Juan Gabriel es considerado una de las figuras más reconocidas de la música popular mexicana, con una trayectoria que incluyó composiciones interpretadas por distintos artistas, además de éxitos como Querida, Amor eterno y Hasta que te conocí.

Posteriormente, a las 21:00 horas, se realizará Candlelight: Clásicos Navideños, un concierto centrado en composiciones relacionadas con las celebraciones de diciembre.

Ambas presentaciones se llevarán a cabo en el mismo recinto, con una diferencia de dos horas entre sus respectivos horarios de inicio.

Nuevas fechas en Durango

Durante sus anteriores visitas a la capital duranguense, Candlelight ha incluido en su programación homenajes a diferentes artistas y compositores , con repertorios que abarcan desde la música popular hasta bandas sonoras de películas.

Este formato de conciertos se ha presentado en distintos recintos culturales, con interpretaciones instrumentales y una iluminación basada en velas LED.

Boletaje ya disponible

Los precios para el homenaje a Juan Gabriel y los Clásicos Navideños varían dependiendo de la ubicación seleccionada dentro del Teatro Victoria pero van desde los $250 hasta los $695.

Los precios y la disponibilidad pueden modificarse conforme se acerque la fecha de las presentaciones.

Las dos funciones anunciadas para diciembre formarán parte de la programación cultural y de entretenimiento prevista para el cierre de 2026 en Durango, durante una temporada en la que suelen realizarse actividades musicales y artísticas relacionadas con las celebraciones de fin de año.