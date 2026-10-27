Canirac lamenta cierre de restaurante de panadería La Paz; asegura que no es el único caso reciente

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Durango, Jorge Luján, lamentó el reciente cierre del restaurante de la tradicional panadería La Paz, del cual dijo que la cámara se enteró a través de las redes sociales de la propia empresa.

Asimismo, dio a conocer que no es el único caso ya que con este establecimiento suman tres los restaurantes que han suspendido actividades en la ciudad de Durango, recientemente.

“En recientes fechas nos enteramos por sus redes sociales que la panadería La Paz cerró su restaurante. Fíjate que estamos viendo este último trimestre empezando del 2026, pues viene con este tipo de sorpresas. Tenemos otros dos restaurantes también”, estableció

Cuestionado en torno a las causas del cierre del restaurante de la panadería La Paz, el dirigente empresarial señaló que aún no cuenta con la información respecto a los motivos específicos que llevaron a la empresa a tomar esta decisión. No obstante, precisó que en los otros dos casos de cierre registrados, la causa principal respondió a cuestiones administrativas y de baja rentabilidad, ya que los negocios solo operaban en su punto de equilibrio, sin generar utilidades.

“En el restaurante La Paz aún no tengo la causa directa, como ustedes me enteré recientemente. Pero en los otros dos es por administración; realmente generaban un punto de equilibrio y, pues, al ser el restaurante un negocio, pues no generaban hasta el momento utilidad”, manifestó.

No obstante, dijo que a pesar de estas bajas por falta de ventas, el sector mantiene un equilibrio ya que se contempla la apertura de por lo menos cuatro nuevos establecimientos de oferta gastronómica (incluyendo cocina internacional y oriental) durante estos últimos meses del año.

Y recordó que el sector mantiene una dinámica de altas y bajas, debido a las fluctuaciones en la economía.