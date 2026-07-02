Captan a otra funcionaria de Durango en festejos del Mundial; ahora en Fan Fest Guadalajara

La presencia de funcionarios de Durango en actividades relacionadas con el Mundial 2026 volvió a generar cuestionamientos en redes sociales, luego de que fuera señalada una servidora pública municipal en imágenes tomadas durante el Fan Fest Guadalajara.

Se trata de Paulina Pulido, subdirectora de Juventud del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores (INDEHVAL), quien fue identificada por usuarios de redes sociales en fotografías difundidas por El Universal Deportes desde Plaza Liberación, en Guadalajara, Jalisco, durante el ambiente previo y la transmisión del partido entre México y Ecuador.

Las imágenes comenzaron a circular durante las últimas horas y rápidamente generaron comentarios, ya que el evento se realizó en un día hábil. Hasta el momento, no existe información oficial por parte del Gobierno Municipal de Durango o del propio INDEHVAL que confirme si la funcionaria contaba con vacaciones, permiso, comisión oficial o algún otro tipo de autorización para ausentarse de sus labores.

La polémica no gira únicamente en torno a su asistencia al evento deportivo, sino a la falta de claridad sobre las condiciones en que acudió, al tratarse de una servidora pública en funciones.

FB: Universal Deportes

Se suma a otros casos durante el Mundial

Este no es el primer caso de funcionarios duranguenses captados en eventos relacionados con el Mundial 2026.

El primero ocurrió cuando el secretario de Seguridad Pública del Estado, Óscar Galván Villarreal, apareció en las transmisiones del partido inaugural entre México y Sudáfrica, mientras en Durango se desarrollaban operativos federales y una reunión de la Mesa Estatal de Seguridad.

Días después, el gobernador Esteban Villegas Villarreal explicó que el funcionario asistió al encuentro como parte de un regalo familiar por el Día del Padre y aseguró que estaba enterado del viaje.

Posteriormente, también fue captado Guillermo Adame Calderón, titular de la Secretaría de Educación del Estado, durante las transmisiones nacionales del mismo encuentro inaugural, convirtiéndose en el segundo integrante del gabinete estatal visto en actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

Sin postura oficial

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno Municipal de Durango no había emitido un posicionamiento sobre la presencia de la subdirectora de Juventud en el Fan Fest Guadalajara, ni había informado si su ausencia correspondía a vacaciones, permiso o alguna comisión oficial.

Con este nuevo caso, vuelven los cuestionamientos sobre la transparencia con la que los servidores públicos deben informar sus ausencias cuando son captados fuera del estado durante jornadas laborales.