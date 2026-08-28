Captan momento exacto donde aeronave militar se desploma en sierra de Durango | VIDEO Y FOTOS

Un nuevo accidente áereo pone a Durango en el foco, luego de que la mañana de este viernes 28 de agosto se reportara el desplome de un helicóptero de las Fuerzas Armadas en la sierra del estado.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 horas en inmediaciones de El Salto, Pueblo Nuevo , cuando la unidad se encontraba haciendo maniobras de adiestramiento, sin embargo, habrían perdido el control y cayó.

De inmediato se trasladaron para ayudarles y atender la emergencia. En este primer informe se dijo que el piloto había resultado lesionado y fue trasladado a recibir atención médica.

No obstante, en una nueva actualización se dijo que sería dos tripulantes los que resultaron con heridas leves , y el accidente habría ocurrido cuando salieron del Campo Militar de El Salto hacia Culiacán.

A bordo de la aeronave iban el Capitán Isarael Catarino Trejo, dos oficiales y cuatro tropas, según la información de la III Región Militar compartida por K911 Noticias.

Foto: Reportes Mazatlán.

Así fue el accidente de la aernave militar

Tras el hecho, un video comenzó a circular en redes sociales, en donde se observa el momento exacto en que el helicóptero UH-60M matrícula 1074 se desplomó.

La aeronave comenzó su vuelo sin problema, sin embargo, mientras se elevaba un repentino movimiento la llevó a estrellarse contra unos árboles y luego caer al piso.

A lo lejos se ve cmo una densa capa de tierra genera tras su caída y de inmediato intervienen sus compañeros.

En las fotos compartidas también en redes sociales, se ve el daño en el motor del helicóptero y las aspas.

Hasta el momento se desconoce la causa exacta que generó el hecho, sin embargo, se espera que las autoridades lo aclaren.

Foto: K911 Noticias

Foto: K911 Noticias