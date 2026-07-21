Capturan en Fresnillo a hombre de Sinaloa; estaría ligado a multihomicidio en Zacatecas

Como resultado de los operativos desplegados a raíz del multihomicidio registrado en Zacatecas, se logró la detención de un hombre, el aseguramiento de vehículos y la obtención de información clave para dar con los responsables.

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en coordinación con fuerzas federales y estatales de seguridad, dio a conocer importantes avances en las investigaciones para esclarecer los hechos violentos registrados el pasado 18 de julio.

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Operativo y detención en Fresnillo

​El general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública del estado, detalló que el personal de seguridad repelió una agresión en la comunidad de Montemariana, en el municipio de Fresnillo , durante un patrullaje conjunto entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ).

​En el lugar fue detenido Manuel "N", de 22 años, originario del estado de Sinaloa, a quien se le incautó:

Un arma de fuego corta

Un vehículo con alteraciones

​800 dosis de presunta metanfetamina

​188 dosis de hierba con características de la marihuana

​36 "ponchallantas"

​Unas esposas metálicas y equipos de comunicación

​Tanto el detenido como lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Zacatecas.

Foto: Fiscalía de Zacatecas

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Avances en la investigación

​Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia del Estado, precisó que Manuel "N" es investigado por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud, atentados contra la seguridad pública, además de robo equiparado , pues el vehículo que conducía presentaba irregularidades.

De igual forma, el fiscal confirmó el aseguramiento de un tercer vehículo presuntamente vinculado a los hechos violentos del pasado fin de semana, el cual fue trasladado a la Dirección General de Servicios Periciales para su análisis científico.

Con el propósito de robustecer la carpeta d einvestigación, las autoridades obtuvieron grabaciones de cámaras de videovigilancia públicas y privadas , lo que permitirá trazar nuevas líneas de investigación para dar con el paradero de más involucrados.

Foto: Fiscalía de Zacatecas

Exhortan a la población a informarse a través de canales oficiales

​Por su parte, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, reafirmó el compromiso del mandatario estatal, David Monreal Ávila, de colaborar con la Federación para garantizar que los hechos no queden impunes.