Capufe: ¿En qué autopistas hay rampas de frenado? Aquí la lista completa 

Varias de las carreteras de México mantienen un mecanismo que ayuda a los conductores, principalmente de unidades pesadas, el cual ha sido utilizado en distintas ocasiones: las rampas de frenado.

¿Qué son y para qué sirven?

Este es un mecanismo de seguridad que se encuentra a un costado de la rúa, aunque no en todas, y sirve como superficie de retención.

Su función principal es desacelerar de forma controlada y segura el vehículo, sin importar sus dimenciones o la carga que tenga.

De acuerdo a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), las rampas de frenado son una cama de material como balasto, grava o arena y se mantienen señalizadas.

Su ubicación en las carreteras es estratégica y comunmente se encuentran de 5 a 7 kilómetros de las pendientes descendentes , es decir, en las bajadas.

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¿En qué autopistas hay rampas de frenado?

El último registro difundido por Capufe señala que hay 20 rampas de frenado en las principales carretereas del país , las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Durango-Mazatlán: kilómetro 23+700, cuerpo B, lado derecho

Durango-Mazatlán: kilómetro 144+000, cuerpo A, lado derecho

Durango-Mazatlán: kilómetro 155+600, cuerpo A, lado derecho.

México-Querétaro: kilómetro 157+200, cuerpo A, lado izquierdo.

México-Querétaro: kilómetro 158+000, cuerpo A, lado derecho.

México-Cuernavaca: kilómetro 66+200, cuerpo A, lado derecho.

México-Puebla: kilómetro 35+500, cuerpo b, lado derecho.

México-Puebla: kilómetro 39+000, cuerpo b, lado derecho.

México-Puebla: kilómetro 46+800, cuerpo b, lado derecho.

México-Puebla: kilómetro 50+600, cuerpo b, lado derecho.

México-Puebla: kilómetro 72+300, cuerpo a, lado derecho.

Cuernavaca-Acapulco: kilómetro 154+000, cuerpo b, lado derecho.

Cuernavaca-Acapulco: kilómetro 222+000, cuerpo b, lado derecho.

Cuernavaca-Acapulco: kilómetro 223+000, cuerpo b, lado derecho.

Cuernavaca-Acapulco: kilómetro 319+000, cuerpo a, lado derecho.

Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla: kilómetro 160+360, cuerpo b, lado derecho.

Puerto México-La Carbonera: kilómetro 228+700, cuerpo a, lado izquierdo.

Champoton-Campeche: kilómetro 175+300, cuerpo b, lado derecho.

Acatzingo-Cd. Mendoza: kilómetro 234+000, cuerpo a, lado izquierdo.

Acatzingo-Cd. Mendoza: kilómetro 235+500, cuerpo a, lado derecho.

¿Tiene costo utilizar la rampa de frenado?

La dependencia encargada asegura que no se tiene que pagar por utilizar las rampas de frenado, sin embargo, sí tendrá puede pedirse una cantidad para el reacomodo del material de la "cama", así como cualquier posible daño sobre ella.

Si tu vehículo tiene seguro, la aseguradoras se hará cargo de cubrir el gasto según los acuerdos que se tenga. Pero si no tienes este beneficio, el auto que pese menos de 3.5 toneladas tendrá que pagar un deducible de 7 mil pesos.

En caso de ser un tráiler y no tengas seguro, la tarifa se elevará considerablemente; se han reportado casos de pagos de más de 100 mil pesos.