Capufe pide miles de pesos por 'daños' a rampa de la 'Súper' que no detuvo a un tráiler sin frenos

El pasado martes 11 de agosto, un tráiler se quedó sin frenos sobre la supercarretera Durango-Mazatlán, situación que obligó al operador a tomar la rampa de emergencia para detener su trayecto. En el percance, el conductor perdió la vida y su acompañante sobrevivió, pero este último denuncia que Caminos y Puentes Federales (Capufe), le exige una fuerte cantidad de dinero por supuestos daños a la infraestructura.

¿Cómo ocurrió el accidente en la rampa de la 'Súper'?

Cerca de las 18:15 horas, a la altura del kilómetro 23 de la citada rúa, el tráiler cargado de madera transitaba con dirección a la ciudad de Durango.

Se trataba de un vehículo marca Freightliner, línea Columbia, en color blanco, conducido por Axel Amador García, quien iba acompañado por Óscar, propietario de la carga.

Tras la falla mecánica, Axel consideró correcto tomar la rampa para detener el tractocamión; sin embargo, esta terminó antes de pausar la marcha de la pesada unidad, la cual cayó a un barranco.

Luego del incidente, cuerpos de rescate llegaron al lugar y lograron sacar con vida a Óscar, mientras que Axel falleció en el sitio.

El copiloto fue trasladado al Hospital General 450, en la ciudad de Durango, donde recibió atención médica

¿Cuánto pide Capufe por los supuestos daños en rampa?

Aunado al proceso de recuperación, la pérdida humana y los daños materiales, Óscar enfrenta hoy un nuevo problema: asegura que Caminos y Puentes Federales (Capufe) le exige un cobro excesivo por los presuntos daños a la rampa.

Trascendió que la dependencia solicita el pago de 800 mil pesos para reparar la infraestructura.

En medio de la tragedia, donde no solo falleció el conductor, sino que también se perdió la mercancía, Óscar recibió este requerimiento económico que le resulta difícil saldar.