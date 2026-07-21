Carta completa de ‘El Mayo’ tras su sentencia: ‘A la próxima generación: elijan un camino diferente’

Este pasado lunes 20 de julio, tras casi un año de declararse culpable, Ismael “El Mayo” Zambada fue sentenciado a cadena perpetua, en una audiencia que se llevó a cabo en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Durante la audiencia, el narcotraficante mexicano, e histórico cofundador del Cártel de Sinaloa, se disculpó ante el juez antes de que este leyera su sentencia, a través de una carta que había preparado previamente, enfocada en aceptar su responsabilidad y evitar que las nuevas generaciones tomen el mismo camino que él.

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¿Qué decía la carta?

De acuerdo con documentos compartidos por diversos medios de comunicación la carta que leyó “El Mayo” Zambada durante su audiencia de sentencia era la siguiente:

“Su Señoría: comparezco ante usted consciente de que mis actos causaron daño —un daño real— a personas, familias y comunidades. Asumo plena responsabilidad por lo que hice. Elegí este camino y comprendo que hoy debo responder por esas decisiones”, inicia la carta.

“El Mayo” continúa aceptando que lo que hizo estuvo mal, reconociendo la labor de las autoridades.

“No fui a juicio porque no quería negar la verdad. Lo que hice estuvo mal. No hay justificación para ello. Entiendo que las autoridades tienen el deber de proteger a la sociedad y acepto que mis acciones me situaron en el lado opuesto a ese deber”, se lee en el documento.

“También comprendo la gravedad de la pena a la que me enfrento. Acepto mi castigo. No estoy aquí para pedir compasión; estoy aquí para asumir mi responsabilidad y pedir perdón por el daño que causé y por el ejemplo que di”, agrega.

Zambada procede a hablar sobre sus primeros años, y el entorno violento en el que se desarrolló.

“Crecí en un entorno donde la violencia y el crimen parecían normales, pero ahora sé que eso no es excusa. Llega un momento en que cada persona debe hacerse responsable de sus decisiones. Yo no lo hice, y muchas personas pagaron las consecuencias”, dice el escrito.

Para sorpresa de muchas personas, el mensaje final de “El Mayo” se enfocó en terminar la violencia y evitar que los jóvenes se involucren en este camino.

“Si hay algo valioso que pueda decir hoy, es esto: la violencia debe terminar. Tanto en México como en otros lugares afectados por este tipo de delitos, se pierden demasiadas vidas, se destruyen demasiadas familias y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o a la muerte. Nadie gana en una guerra como esta. A la próxima generación le digo: elijan un camino diferente. No hay honor en la violencia ni nada duradero en el crimen; solo traen dolor y pérdida”.

La carta de “El Mayo” finaliza aceptando una vez más su responsabilidad por lo ocurrido, agregando que pasará su condena relexionando, y esperando que sus palabras eviten que otros cometan los mismos errores.