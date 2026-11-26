No sólo extrabajadores, sino que también hay proveedores duranguenses que siguen a la espera de pagos pendientes por la situación financiera y legal de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minosa (con Cerro de Mercado, Hércules y La Perla), reveló la expresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Magdalena Gaucín.

Expuso que son varios los proveedores duranguenses que surtían y que confiaron en que se les pagaría en un año, pero ya van tres.

“Desafortunadamente tenemos más de tres años con esto del concurso mercantil. Primero entra en un concurso mercantil, después se da la quiebra. Nosotros confiábamos en que era un año lo que iba a llevarse el concurso mercantil. Nosotros tenemos un reconocimiento de deudas en un juzgado en la ciudad de Monterrey, donde un síndico es el que lleva la administración de este concurso mercantil y después la quiebra”, refirió.

Dijo que no se tiene una cifra exacta ya que son varios proveedores de minas que operan tanto en Durango como en Coahuila, como es su caso.

“Puedo decir que son varios millones; cada uno tiene temas de construcción o de otros, en el caso mío es de servicios, pero sí son cantidades de varios millones”, mencionó.

PROCESO JUDICIAL

En relación con la situación legal en el Poder Judicial y los embargos, indicó que existen conflictos derivados de adeudos previos que AHMSA mantenía con otros acreedores, inclusive con una compañía de Estados Unidos, por lo que ya tenían asegurada la deuda, lo que ha generado disputas.

Dijo que había confianza de que el proceso duraría alrededor de un año y esperaban que se concretara la venta de la empresa. Sin embargo, comentó que hubo un primer intento de venta en febrero y otro previsto para octubre en el que, refirió, se presentó un comprador que resultó un engaño.

Y agregó que el objetivo principal de los proveedores es que la compañía vuelva a operar como un sector productivo, que es lo que también está buscando el Gobierno Federal, para la reactivación económica.