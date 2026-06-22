Caso Carlos Emilio: Madre agradece apoyo y dedica mensaje a padres que esperan a sus hijos

Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio, volvió a utilizar sus redes sociales para mantener vigente la búsqueda de su hijo y agradecer a quienes han acompañado a su familia en medio de este proceso.

A través de dos publicaciones realizadas en los últimos días, Brenda compartió mensajes marcados por el dolor, la esperanza y el llamado a la sociedad para no dejar de mirar a quienes viven la ausencia de un ser querido.

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Agradece acompañamiento en la búsqueda

En una publicación realizada el 19 de junio, la madre de Carlos Emilio agradeció a las personas que han compartido información, acompañado con oraciones, escrito mensajes, levantado la voz o simplemente decidido no pasar de largo ante el caso.

“A quienes, sin conocernos, hicieron de esta búsqueda algo más grande que una familia. Gracias”, expresó.

Brenda señaló que, en medio de una realidad dolorosa, su familia también ha encontrado respaldo en personas con empatía, corazón y valentía para no acostumbrarse a la violencia ni a la indiferencia.

“México no merece vivir con miedo. No merece que nos arrebaten a quienes amamos. No merece que una familia tenga que convertirse en investigadora, buscadora y defensora de la verdad para encontrar a uno de los suyos”, escribió.

En el mismo mensaje, Valenzuela Gil hizo un nuevo llamado a quien pudiera tener información relacionada con el paradero de Carlos Emilio.

“A quien sabe algo. A quien vio algo. A quien tiene una información que pueda ayudar. No pedimos indiferencia. Pedimos humanidad”, publicó.

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Carlos Emilio no es una cifra, dice su madre

La madre de Carlos Emilio insistió en que su hijo no debe ser visto como una cifra, un expediente o un nombre más, sino como una persona amada y esperada por su familia.

“Es un hijo. Es un hermano. Es una persona amada que sigue siendo esperada”, señaló.

En su mensaje también recordó que, como Carlos Emilio, más de 133 mil personas en México tienen familias que continúan esperando respuestas, por lo que pidió mantener viva la solidaridad con las víctimas y sus seres queridos.

“Porque cuando una sociedad decide acompañar la búsqueda de uno, está defendiendo la dignidad de todos”, agregó.

Reconoce a padres que viven una ausencia

Posteriormente, con motivo del Día del Padre, Brenda Valenzuela compartió una nueva reflexión dirigida a los padres que enfrentan la ausencia de un hijo.

En el mensaje, publicado este domingo 21 de junio, reconoció una forma de paternidad que, dijo, muchas veces permanece en silencio: la de los padres que esperan, que buscan y que siguen de pie pese a un dolor que ninguna familia debería conocer.

“Porque un hijo no deja de ser hijo por estar ausente. Un padre no deja de ser padre porque la vida le haya impuesto una distancia injusta”, escribió.

Brenda hizo referencia al padre de Carlos Emilio, al señalar que su hijo “sigue teniendo un padre que lo ama, que lo espera y que lucha por él”.

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También dedicó palabras a quienes viven una situación similar, marcada por la incertidumbre, la impotencia y el miedo, pero también por el amor y la esperanza de volver a abrazar a sus hijos.

“Hoy abrazo a todos los padres que viven una búsqueda, una espera o una ausencia. Porque detrás de cada hijo hay una historia. Y detrás de cada padre hay un amor que no desaparece”, expresó.

Ambas publicaciones forman parte de los mensajes con los que Brenda Valenzuela ha mantenido visible el caso de Carlos Emilio, al insistir en que la búsqueda continúa y que cualquier información puede ser importante para ayudar a su familia.

La madre cerró su reflexión del Día del Padre con una frase sobre la fuerza que enfrentan las familias en medio de una ausencia: “Un hijo no se convierte en ausencia. Un padre sigue siendo padre, incluso cuando la vida le exige una fuerza que nunca debió necesitar”.